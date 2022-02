Iosif, optimist după ce a ratat playoff-ul: „E o bucurie să văd cum plânge lumea lângă autocar!” Viitorul la Rapid este incert

Rapid a pierdut runda 27 din Liga 1, 1-2 cu CFR. Chiar dacă au făcut o a doua repriză foarte bună, în care au controlat jocul împotriva campioanei României, elevii lui Mihai Iosif au fost învinși în minutul 84, după ce Ciprian Deac (36 ani) a marcat în urma unei duble ocazii a aclujenilor.

Chiar dacă a ratat prezența în playoff la primul sezon în Liga 1, antrenorul giuleștenilor este mândru de atitudinea băieților săi, mai ales cea din actul secund, și susține că este un privilegiu să o conducă pe Rapid. De asemenea, tehnicianul nu a putut oferi un răspuns, atunci când a fost întrebat dacă va fi pe banca tehnică a giuleștenilor și în sezonul 2022-2023.

Iosif: „La noi nu există cancanuri!”

„La pauză le-am spus să joace fotbal, să facă ce am vorbit la antrenamente, să joace ce ne dorim și să își pună în aplicare calitatea. Sunt supărat pentru rezultat, au fost două reprize diametral opuse. În prima repriză puteau să ne dea 2-3 goluri, iar în a doua să înscriem noi. Nu pot decât să-i felicit pentru jocul din repriza a doua, am arătat ca o echipă mare.

Am schimbat sistemul, l-am urcat pe Săpunaru mai sus, am vrut să-i surprindem. Ieșirea lui ne-a dereglat, dar acesta este fotbalul. Nu sunt supărat pentru pierderea playoff-ului. Sunt oarecum dezamăgit pentru că puteam mult mai mult. Am avut primele 6 etape în care nu am avut accidentări, suspendări, inclusiv eu, am fost suspendat cu UTA cu 2 ore înainte.

Vrem să câștigăm fiecare meci în parte, suntem o forță ca grup. Înercăm să câștigăm meciul de sâmbătă, să ne facem suporterii fericiți. Au făcut o atmosferă senzațională. Eu cunosc echipa de mult, e o bucurie pentru mine să vin la Rapid, să văd că plânge lumea lângă autocar. Eu o să le încerc să le transmit jucătorilor această stare și bunul simț, pentru mine este de mare importanță. În rest, suntem foarte fericiți care vin după noi și plâng. Vrem să-i facem fericiți.

Trebuie să fim un tot unitar. Conducere, staff tehnic, suporteri. Nu am ce să discut cu conducerea. La noi nu există, cum v-am spus întotdeauna, nu există cancanuri, nu există să vorbim de alți antrenori și alți jucători.



Îmi doresc foarte mult să fiu pe noul stadion pe bancă, am muncit din greu pentru a fi aici, am suferit și sufăr în continuare”, a declarat Mihai Iosif la finalul meciului.