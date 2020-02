Ion Tiriac nu se implica la Dinamo! "Echipa e falita! Sa investesti in Dinamo? Sigur ca da, dar ca sa faca ce?" Ce conditii pune ca sa vina totusi alaturi de club

Ion Tiriac nu vrea sa investeasca la Dinamo

Ion Tiriac crede ca o investitie la Dinamo nu este una care sa-i ofere si avantaje, pentru ca sportul s-a transformat in business, iar clubul din Stefan cel Mare nu este ofertant din acest punct de vedere.

"Ce inseamna a investi, sunt 2 lucruri aici: cand investesti in ceva, astepti sa vina si ceva inapoi. Nu intotdeauna investesti in sport si astepti sa vina, in special in fotbal. Eu n-am vazut pe nimeni, incepand cu seicul din Qatar, terminand cu cine doresti dumneata, sa investeasca si sa zica <<eu vreau sa fac bani din treaba asta, ca e afacere>>. Da, e o afacere enorma. Cat costa Real Madrid? Daca maine dimineata Real Madrid si presedintele, care mi-e prieten, vrea sa-l vanda, eu cred ca-i gasesc cumparator in 24 de ore cu 4 miliarde de euro, poate chiar 5. Si este totusi foarte putin comparand cu o echipa de fotbal american. Incasarile unei echipe de fotbal american sunt undeva la 2-3 miliarde pe an. Real Madrid face undeva la 500-600 de milioane. Vorbim despre ce? Coubertin a murit. Sport nu exista, exista business. Investesti in Dinamo. Sigur ca da! Ca sa faca ce? Ca sa mai cumpre un jucator in alta tara sau nu stiu ce?

Dar eu maine dimineata sa investesc in Dinamo si incep ce sa fac: sa caut antrenor? Nu ma pricep. Sa caut suporteri? Nu, suporter sunt eu, care ma duceam la fiecare meci al nationalei, ca ma costa nu stiu cat, ca mergeam seara si plecam cu avionul. Un suporter e omul ala care da acelei echipe, nu cu fumigene, cu treburi d-astea, e si treaba de cultura. Sa investesc in ceva cu placere, sigur, la tenis inca o fac. Dar sa am un motiv, pentru ca la hochei, uite, ai 200 de firfirei, care au 9-10 ani. Am ajuns undeva, sa fim invitati in Italia, in Ungaria, in Slovenia. Cu echipele astea, in 3 ani de zile, cu ce? Cu un patinoar. Budapesta are 22. Trebuie sa ne intrebam: unde mergem?"

Tiriac a vorbit si despre faptul ca ar accepta sa investeasca in copii si juniori la Dinamo, pe modelul academiei lui Gica Hagi. De asemenea, omul de afaceri spune ca Dinamo este falita, daca suporterii au ajuns sa investeasca la club.

"Copii si juniori, cu placere, oriunde, in special la Dinamo, ca eu am mancat paine de la ei. Am jucat tenis pentru Dinamo 20 de ani. Clubul ala a fost o bijuterie: el cu Steaua au dat mai multi campioni olimpici decat toata tara impreuna si ar fi pacat sa dispara complet.

Daca o echipa se bazeaza numai pe suporteri, e falita si nu-si da seama. Suporterii in Romania nu sunt aia care sunt in alta tara, cu alta economie, unde au mai fost in spate 50 de ani de crestere in toate domeniile. Acum sa spunem ca suporterii o sa le plateasca salariile jucatorilor, ma indoiesc. O sa participe cu ceva, e in regula. Ce inseamna asta, suproterii astia sunt niste oameni cumsecade, care castiga undeva intre 500-1000 euro pe luna. Acum dumneata crezi ca un suporter d-ala poate sa dea jumatate din leafa lui la Dinamo, care n-are mult, are 3-4-5000 de euro pe luna, nu mai mult, nu 500.000, nu vorbim de Ronaldo sau de Messi. in al doilea rand, daca cumva as fi Papa la Dinamo, as face exact ce a facut Gica Hagi. Mi-as face o semanatura mare de tot de copii si tineret. Si uite ca se poate, asta e cuvantul, acolo unde este un stup, imediat vin albinele imprejur", a incheiat Tiriac.