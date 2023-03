Ioan Ovidiu Sabău, resemnat după CFR - U Cluj 4-0: „Am făcut multe greșeli! Nu ne-a ieșit nimic!”

CFR Cluj a câștigat duelul cu rivala de moarte, U Cluj, scor 4-0, și a încheiat sezonul regulat pe locul doi, cu 63 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Farul Constanța. Campioana va beneficia de rotunjirea punctajului, iar în play-off va avea același punctaj cu gruparea pregătită de Gică Hagi.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj a încheiat sezonul regulat pe locul zece, cu 34 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari.

Ioan Ovidiu Sabău se concentrează pe play-out

Ioan Ovidiu Sabău a afirmat la finalul partidei că greșelile personale au făcut ca U Cluj să piardă acest derby. Cu toate acestea, antrenorul „șepcilor roșii” a precizat că din runda viitoare, elevii săi vor începe alt campioant în play-out.

„Ca să scoți un rezulat bun cu CFR trebuie să joci foarte bine, să nu faci greșeli. Am făcut greșeli, au fost și acele penalty-uri făcute destul de ușor, e foarte greu să revii. Noi ne-am dorit foarte mult, am făcut un joc bun, știm ce înseamnă un asemenea joc. Dar azi nu ne-a ieșit nimic, încă nu suntem pregătiți să ducem atâtea meciuri la un nivel bun. Se întâmplă, după fiecare meciuri pe care le-am avut, să avem aceste momente în care nu suntem unde ar trebui să fim. Am avut mare încredere după trei victorii la rând, dar astăzi CFR-ul a fost foarte puternică.

Meciul era destul de echilbirat, a venit acea centrare... după a venit acel gol, aveam superioritate numerică în acel flanc. Pentru noi începe un alt campionat. Jucătorii sunt la fel de importanți și valoroși și pentru mine. Învățăm din acest joc și mergem mai departe, iar noi trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Suntem toți dezamăgiți, dar nu pot fi supărat pe ei, s-au pregătit foarte bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.