Ioan Ovidiu Sabău nu și-a menajat jucătorii după înfrângerea cu UTA Arad: „E greu să-i facem să-și dorească mai mult!”

UTA Arad a primit vizita lui U Cluj, în a doua rundă din play-out. Meci în care elevii lui Laszlo Balint (44 ani) s-au impus cu un categoric 2-0 datorită golurilor înscrise de Virgiliiu Postolachi și Stefan Milosevic, în minutele 23 și 26.

Ioan Ovidiu Sabău, reproșuri pentru jucătorii săi după înfrângerea cu UTA Arad

La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat nemulțumit de atitudinea pe care elevii săi au avut-o. Antrenorul ardelenilor a ținut să le transmită jucătorilor că dacă vor avea în continuare aceeași lipsă de determinare, menținerea în prima ligă este în pericol.

„În primul rând, adversarul nostru și-a dorit mai mult, s-a pregătit mult mai bine pentru acest meci, noi am fost destul de timizi. Pentru mine, dar și pentru alți antrenori, este foarte greu să îi facem pe jucători să-și dorească mai mult.

Am arătat și noi, ca și UTA, atunci când ne era teama că putem retrograda, am avut rezultate bune. Am început să ne considerăm mai buni decât suntem și am uitat că noi am obținut rezultatele având o atitudine bună și pregătindu-ne foarte bine. Din punct de vedere moral ne-am dorit foarte mult și nu ne-a fost teamă de eșec.

Clar, astăzi UTA a fost mult peste noi. Ne-am prezentat foarte modest, s-a văzut acest lucru, mai ales la început când UTA nu ne-a pus probleme. În loc să atacăm poarta, noi nu ne-am asumat, s-a văzut timiditatea, lipsa de încredere.

Eu cred că încă nu au înțeles că putem mai mult, că trebuie să ieșim din acea zonă de confort, să avem continuitate în rezultate, dar și în evoluții și atitudine. Avem aceste meciuri bune în care ne pregătim bine, după care intervine această relaxare de neînțeles, efectiv. Nu ne-am îndeplinit niciun obiectiv și echipele toate sunt acolo, chiar și Mioveniul. Nu am înțeles de ce vrem să ajungem într-o situație așa de critică, unde ne este foarte greu. Eu cred că am jucat bine în anumite momente și am câștigat respectul.

E de la mental, adică, ai meciuri bune, arăți foarte bine și acum te prezinți așa. Eu îi pregătesc, eu fac schimbările și îmi asum, dar cred că trebuie să facem ceva diferit”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.