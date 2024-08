Ioan Ovidiu Sabău i l-a propus pe veteranul lui U Cluj lui Mircea Lucescu: ”A fost impecabil!”

Ioan Ovidiu Sabău a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi după victoria cu Gloria Buzău.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Chipciu este o variantă foarte bună, dar domnul Lucescu va decide!”

Antrenorul ”Șepcilor Roșii” a ținut să îl felicite în mod deosebit pe Alex Chipciu, despre care a spus că a avut cea mai bună prestație din ultima perioadă, mai ales pe faza defensivă, unde a fost ”impecabil”.

De altfel, Sabău a transmis că și-ar dori ca Mircea Lucescu să îl convoace pe experimentatul fundaș la echipa națională pentru meciurile cu Kosovo și Lituania.

”Am tratat cu seriozitate adversarul, am jucat foarte repede, am controlat jocul, am și înscris. În a doua repriză, am avut câteva momente în care am jucat, nu superficial, dar cu lipsă de concentrare, cu multe mingi greșite, le-am dat posibilitatea să plece pe contraatac. Vreau să îi felicit, am reușit să ne concentrăm și să nu fim plini de noi.

Mă mulțumește că reușesc să înțeleagă că împreună suntem foarte puternici, că dacă luptăm pentru echipă devenim foarte puternici, mă mulțumesc munca, seriozitatea în antrenament, respectul pe care îl avem unul pentru celălalt, faptul că mulți dintre ei se consideră lideri și arată acest lucru la antrenamente și pe teren. Vorbesc despre umilință, despre modestie, trebuie să o luăm întotdeauna de la capăt.

Ne așteaptă un joc foarte greu cu Dinamo, o echipă în formă.

Comparația cu Girona e frumoasă. Vreau să îl felicit pe Alex, cam cel mai bun meci al lui de câteva etape azi a fost impecabil, cel puțin pe faza defensivă, și-a câștigat toate duelurile. Tot respectul pentru toți jucătorii. Suntem o echipă frumoasă, cu identitate, cu încredere. Rămâne ca eu să gestionez acest succes foarte bine.

Punctul meu de vedere, da, este clar o variantă foarte bună, dar domnul Lucescu va decide. Se uită, îl vede, Alex arată foarte bine, doar să fie luat în calcul. Eu sper să fie luat în calcul pentru echipa națională”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Clasamenutul din Superliga României