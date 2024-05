Ioan Ovidiu Sabău a spus tot ce a avut pe suflet, după barajul pierdut cu Universitatea Craiova

La finalul acestui sezon, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău se confruntă cu plecarea a cel puțin unsprezece jucători. Printre cei care nu vor mai continua la U Cluj se numără Iliev, Pițian, Daniel Popa, Roguljic, Gabriel Simion, Pănoiu, Marco Rus, Filip Ilie, Tescan, Peteleu și Doukoure. Marele semn de întrebare rămâne asupra viitorului lui Alexandru Chipciu, iar singura posibilă revenire în echipă ar putea fi a lui Marco Rus, care este momentan accidentat.

Ioan Ovidiu Sabău: "Am început să emitem pretenții"

Deși echipa a ratat dramatic calificarea în cupele europene, Ioan Ovidiu Sabău rămâne optimist și apreciază evoluția echipei în sezonul recent încheiat. Antrenorul a subliniat că echipa a demonstrat un nivel ridicat de joc și a avut performanțe notabile.

„Nu pot să zic că a fost rău acest sezon. Noi, ca și club, am început să emitem pretenții. Am început să credem mai mult, le-am dat speranțe fanilor. Ne-am ridicat obiectivele, nu mai suntem la retrogradare. Luptăm până în ultima etapă. Am fost la un punct de obiectiv. Tot timpul am fost acolo.

Faptul că, la un moment dat, am depins de noi pentru calificarea în Play-Off, arată clar că am ridicat nivelul așteptărilor. Evoluțiile noastre, în unele momente, au fost foarte bune.

Am ratat să jucăm finala Cupei, am pierdut la ultima fază meciul de la Galați, deși jucasem bine. Ulterior, am jucat barajul pentru cupele europene și am ratat această calificare la 11 metri. Am jucat cu echipa de pe locul 3 din Play-Off, având ocaziile mai importante pentru un joc în deplasare”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform Sport Total.

Perspective pentru Viitor

Cu toate provocările întâmpinate, U Cluj și-a demonstrat calitatea și capacitatea de a lupta pentru obiective înalte. Sabău a scos în evidență importanța experienței acumulate în acest sezon și a promis că echipa va continua să crească și să aspire la performanțe mai mari.

„Am arătat că putem concura la un nivel ridicat. De acum înainte, trebuie să construim pe această bază și să ne îmbunătățim constant. Fanii noștri merită să vadă o echipă competitivă, care luptă pentru trofee și calificări europene. Vom munci din greu pentru a ne atinge obiectivele și pentru a aduce bucurie suporterilor noștri”, a adăugat Sabău.