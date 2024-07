Ioan Becali, uimit când a auzit noua clauză a lui Darius Olaru: "Așa mi-a zis Gigi! Asta e..."

Întrebat dacă există oferte pentru Darius Olaru, Ioan Becali a spus că l-a întrebat pe vărul său cât ar solicita în scimbul căpitanului de la FCSB. Gigi Becali i-a transmis că mijlocașul are o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de euro.

Darius Olaru, clauză de 10 milioane de euro la FCSB. Ioan Becali: "Asta e, dacă e acceptabilă..."

Ioan Becali s-a arătat surprins de suma foarte mare cerută de Gigi Becali și îl avertizează pe vărul său să nu treacă printr-o situație similară cu cea de la vânzările lui Florinel Coman sau Florin Tănase. Patronul de la FCSB visa că va obține zeci de milioane pentru cei doi, însă, în cele din urmă, s-a ales cu doar cinci, respectiv trei milioane de euro.

"Am vorbit cu Gigi. Mi-a spus că Olaru are clauză de 10 milioane. Eu n-am știut. 5 milioane? Nu există! Mi-a zis că Olaru are o clauză de 10 milioane și că e acceptabilă. Asta e, dacă e acceptabilă...

Aici, în biroul meu, am avut niște americani care au dat 10 milioane de dolari pe 50% din Coman (n.r - în 2020), iar lui Coman câte un milion de dolari net. Da, despre Orlando era vorba. Atunci, Gigi visa 30-40 de milioane. Până la urmă, nu știu dacă a luat nici astea 5 milioane (n.r - de la Al Gharafa). Știu că până acum nu a primit niciun ban FCSB-ul.

Eu vreau să-l văd pe Gigi cu banii în bancă pentru Coman. Nu vreau să se repete ce s-a întâmplat cu Tănase. Tănase, când era cu mine, tot așa... cerea 15-20-30 de milioane. A plecat pe 3 milioane, a luat banii, nu i-a luat, se ceartă managerii între ei. Eu, dacă nu am fost capabil în trei ani, i-am zis să-și găsească un manager să poată pleca. A găsit... pe 3 milioane! Pe 20-25 de milioane nu a găsit niciunul", a spus Ioan Becali, la Fanatik.

Darius Olaru (26 de ani) joacă la FCSB din ianuarie 2020, când a fost cumpărat de la Gaz Metan Mediaș, pentru 600.000 de euro. În ultimele sezoane a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai bucureștenilor, iar stagiunea trecută a reușit un număr impresionant de goluri - 15, în 36 de jocuri din campionat.