Ioan Andone a dezvăluit cum a ajuns s-o antreneze pe CFR Cluj! Dialog memorabil cu Arpad Paszkany

”Fălcosul” a dezvăluit cum a ajuns s-o antreneze pe CFR Cluj, alături de care a reușit să facă surpriza și să câștige titlul în fața granzilor FCSB, Dinamo și Rapid.

În 2008, CFR Cluj a câștigat ”eventul” și a ajuns în grupele Ligii Campionilor, unde a jucat împotriva unor nume uriașe, precum Chelsea, AS Roma și Bordeaux.

Ioan Andone a dezvăluit cum a ajuns s-o antreneze pe CFR Cluj

"Când m-am dus prima dată la CFR, nici nu m-am văzut cu Paszkany, doar am vorbit la telefon. Mi-a trimis contractul la un avocat. M-am dus lângă televiziune, serios, am luat contractul, mi-am pus ochelarii. Îl semnez, zice 'gata, eşti în regulă, eşti antrenor la CFR'. Am dat telefon, m-a aşteptat la aeroport, ne-am cunoscut, am avut un dialog despre lot.

Am văzut lotul. Zice 'Am terminat pe 3, dacă luăm locul doi e bine, Ando. Să facem numai un pas înainte'. Zic 'Dar nu cumva să spui la jucători asta!' Nu e soluţie locul doi", a spus Ioan Andone, potrivit Orange Sport.

Andone a revenit la CFR Cluj în 2012, pentru finalul sezonului, și a reușit să câștige din nou titlul, al treilea din istoria clubului.

Tehnicianul de 62 de ani are două ”eventuri” în România. Pe lângă cel reușit cu CFR Cluj, Andone a mai câștigat Cupa și campionatul cu Dinamo, în sezonul 2003-2004.