În partida de la Sfântu Gheoghe, CFR Cluj a deschis scorul în minutul 33, prin Claudiu Petrila, iar Sepsi a egalat 10 minute mai târziu grație reușitei lui Alexandru Tudorie.

Înjurături și nervi! Dan Petrescu a explodat după ce VAR-ul i-a anulat încă un gol

CFR Cluj a marcat pentru 2-1, în minutul 49, însă reușita lui Nana Boateng a fost anulată după aproximativ șase minute de consultări între centralul Sorin Costreie și arbitrii din camera VAR, Iulian Dima și Vlad Bârleanu.

Ce s-a întâmplat? Cristi Manea a expediat un șut spectaculos de la marginea careului, spre vinclu, însă portarul Răzvan Began s-a întins formidabil și a respins de pe linia porții. Mingea a ajuns în careul mic, de unde Nana Boateng a îndeplinit o formalitate.

După aproape șase minute de consultări, Sorin Costreie a anulat reușita lui CFR Cluj. VAR-ul a arătat că Boateng se afla în poziție de ofsaid în momentul în care Cristi Manea a șutat spre poarta lui Sepsi.

Imediat după ce Costreie a ridicat brațul pentru ofsaid și a anunțat că golul este anulat, Dan Petrescu a avut o adevărată criză de nervi. Antrenorul lui CFR Cluj a înjurat și a gesticulat nervos spre arbitri.

De altfel, Dan Petrescu s-a plâns că VAR-ul a fost mereu împotriva echipei sale, iar arbitrii au comis greșeli contra lui CFR Cluj în fiecare dintre primele șapte etape din play-off. Tehnicianul formației din Gruia spunea că ia în calcul să părăsească țara din acest motiv.

"M-au supărat atât de tare arbitrajele, încât mă gândesc să plec din România. Am mai plecat o dată din cauza lor. Sunt hotărât să plec. Am contract cu CFR, trebuie să-l respect, dar după aceea nu mai vreau. În Europa nu am luat în niciun galben, iar în play-off am deja patru galbene.

Mă gândesc la toate (n.r. - să plec din vară), dar deocamdată am contract. N-am primit contractul pe masă, îl semnam dacă îl primeam, până acum au fost doar pe vorbe, dar mai am un an și trei luni. Ce e așa mare grabă contractul meu?", a declarat Dan Petrescu, la Prima Sport.