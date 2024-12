S-a vorbit că Gigi Becali ar fi interesat de transferul lui Alexandru Pop, atacantul celor de la Oțelul Galați, care a marcat patru goluri în actuala stagiune din Superliga României.

Impresarul Rareș Pop, agentul lui Alexandru Pop: ”Acest club are prioritate!”

La scurt timp după ce vestea s-a răspândit, Rareș Pop, agentul care îl reprezintă pe fotbalist, a venit cu explicații. Impresarul, care la finalul lunii septembrie a fost implicat într-un scandal imens, după ce a bruscat mai mulți reporteri prezenți la meciul Rapid – Oțelul, scor 0-0, a explicat că, deși mai multe formații și-au manifestat interesul pentru atacantul de 24 de ani, se află în negocieri avansate cu un club pe care nu a dorit să îl menționeze.

”Un jucător, care e în formă, întotdeauna va fi căutat și va avea interes, sub o formă sau alta. Cu siguranță, patru goluri nu semnifică o cifră foarte mare, dar, având în vedere contextul echipei Oțelul, care a marcat de 14 ori, patru goluri înseamnă mult. Plus că este tânăr, este român.

Este un jucător care prezintă interes, este foarte adevărat. Pentru mai multe cluburi, nu doar din România, ci și de afară. Dacă până acum exista o reticiență, acolo, la ultimul detaliu, lumea s-a cam decis în privința lui. Adică, într-adevăr, îl văd drept un jucător valoros.

Sunt mai multe cluburi interesate. (n.r. întrebat dacă FCSB este printre cluburile interesate de Alex Pop) Nu-mi place să dau nume. Situația stă în felul următor, am discutat cu un club, care are prioritate, acel club știe cine este. Mai departe, vom vedea dacă acel club va duce la bun sfârșit transferul. Am discutat în stadiu avanstat sau mai avansat. Eu nu fac licitație. Care o fi acel club, rămâne de văzut. (n.r. dacă este un club din Superliga României) Va rămâne de văzut”, a spus Rareș Pop, impresarul lui Alexandru Pop, conform ProSport.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Pop, potrivit Transfermarkt.

4 goluri a înscris Alexandru Pop în acest sezon.

Gigi Becali: ”Avem nevoie de un mijlocaș și de un atacant!”

"Da, e nevoie, avem nevoie de un mijlocaş şi de un atacant. De ce un mijlocaş, e adevărat, noi în primăvară vom fi clar, o să mai avem multe jocuri de jucat. Avem nevoie de încă un atacant şi un mijocaş gen Şut.



Baba este bunicel, e şi Malcom, el mai pierde mingea. Dacă pierde mingea, nu prea îmi place, e un jucător la care n-aş renunţa, dar vreau un jucător gen Şut pe care nu-l am, un jucător care să facă deposedări, să dirijeze jocul.



Ne trebuie un înlocuitor al lui Bîrligea, de-aia l-am şi scos, ca să fie echipa aşa cum mi-ar place şi mie. Vine şi George Popescu", a spus Gigi Becali, potrivit GSP.