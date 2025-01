Darius Olaru a fost schimbat în partea secundă și a fost transportat direct la spital, după ce a acuzat probleme la umăr în urma unui contact dur cu un adversar.



Darius Olaru a zbierat de durere pe gazon



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că mijlocașul său a efectuat deja un RMN și va absenta mai bine de o lună. Accidentarea lui Olaru putea fi mult mai gravă și putea rata tot restul sezonului.



Din imaginile surprinse de cameramanul PRO TV, Iulian Nedelcu, aflat în cantonamentul din Antalya, Darius Olaru a zbierat de durere după contactul cu adversarul său. Imediat, echipa medicală a intervenit, iar acesta a fost urcat în ambulanță.



”Slavă Domnului, n-are nimic grav! Nu are ligamente, nu are nimic. Sunt anumite lucruri, probabil o să stea vreo 4-5 săptămâni, ca să se refacă țesuturile. Nu are ruptură, nimic. I-au făcut RMN, da, păi de unde vă spuneam? Din capul meu?



Doctorul a spus 4-5 săptămâni, nu are nimic, Slavă Domnului. Nu-i problemă, o să fie cu Rapidul sigur”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport



Darius Olaru a contribuit decisiv în sezonul precedent la titlul câștigat de FCSB, dar forma sa bună a continuat și în acest sezon. În 30 de partide a marcat de 14 ori, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.



Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Darius Olaru este cel mai bine cotat jucător din Superligă, cu o valoare de piață de 7,5 milioane de euro.