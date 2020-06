Imaginea care face inconjurul lumii! S-a intors fotbalul si in TANZANIA! Suporterii au vole in tribune! GENIAL: cum arata distantarea sociala pentru fani

Fanii au voie pe stadioane, dar regulile sanitare sunt respectate cu strictete. Desi nu au scaune in tribune, suporterii sunt ajutati sa respecte distanta de marcaje facute cu vopsea. Nimeni nu se abate de la reguli!

In Liga 1, distanta dintre fani va fi mult mai mare, a anuntat presedintele FRF Razvan Burleanu. Federatia a propus un spatiu de 12 locuri intre suporterii care vin sa vada fotbal pe stadion. De asemenea, planul FRF prevede acceptarea a 10% din capacitatea stadionului la meciuri.



Cum arata distantarea sociala pentru fotbal in Uganda:



Fans were allowed in the stands this afternoon to watch as the Tanzania ???????? Premier League returned with strict social distancing observed as Mwadui FC hosted Yanga in Kambarage. #FootballIsBack pic.twitter.com/F0jOjghywz