Ilie Dumitrescu s-a lămurit în privința lui Dorin Rotariu, după două meciuri la FCSB

FCSB a condus cu 2-0 la Ploiești, prin golurile marcate de Damjan Djokovic și Alex Băluță, dar Petrolul a revenit în joc cu două goluri marcate pe finalul jocului.

Mai întâi, Jair a înscris superb din lovitură liberă și l-a lăsat fără replică pe Târnovanu, iar apoi tot Jair a obținut un penalty, transformat de Gicu Grozav.

Ilie Dumitrescu, despre Rotariu: ”Are un mare potențial”

Dorin Rotariu (28 de ani) a fost din nou titular la FCSB, dar a fost înlocuit în repriza secundă cu Cristi Ganea, care l-a dezamăgit pe Gigi Becali. După ce l-a văzut în două meciuri la vicecampioana României, Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, s-a convins de calitățiel fostului dinamovist.

”Repet, e un jucător inteligent. Are un mare potențial, are nevoie de meciuri. E forțat, din punctul meu de vedere. E ok că-i dai minute, e important, dar lucrurile vin de la meci la meci.

Să nu se aștepte peste noapte să... E un ciclu normal. E foarte greu să joci număr 9, nu-l văd vârf”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Dorin Rotariu, vândut de Dinamo pentru 2,2 milioane de euro

Campioana Bulgariei, Ludogoreț, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.