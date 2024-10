La finalul meciului, Mircea Rednic s-a arătat deranjat de faptul că suporterii prezenți în tribune dădeau indicații în timpul meciului în loc să susțină echipa.

Rednic, supărat pe unii fani ai UTA-ei



"Am avut și ocazii, ocazia mare a lui Mihai, pe care-l felicit pentru efortul mare făcut astăzi. Chiar și la Mihai, un jucător tânăr, de perspectivă, când greșea se auzeau iarăși specialiștii. Iar au apărut specialiștii. Important este că suntem la 1 punct de play-off, la două de locul 3. Nu e bine?



Și eu îmi doresc mai mult, am avut și probleme în atac. Nu am soluții. Costache e soluție de atacant, dar nu pentru jocul de acasă, ci pentru cele din deplasare, unde are spații. Am luat 3 puncte, asta ne-am propus. Câte puncte am pierdut când am făcut spectacol aici, ne-am descoperit și am primit gol?”, a spus Mircea Rednic, la finalul meciului.



În urma victoriei de sâmbătă, UTA Arad a urcat pe locul nouă în clasament, cu 18 puncte, în timp ce Buzăul a rămas pe 13, cu 13 puncte.