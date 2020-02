Iancu se ia de CFR dupa egalul de la Cluj: "Nu poti sa joci pe un asemenea gazon in Europa, n-ai cum..."

Golgeterul Viitorului, Gabi Iancu, spune ca Viitorul a avut probleme de exprimare in teren din cauza calitatii gazonului.

Iancu se plange de calitatea suprafetei de joc. La fel ca jucatorii de la FCSB, acum doua saptamani, si Iancu e nemultumit de stilul fizic de joc al campioanei.

"Ne-am adaptat la jocul lor, la acest gazon. Nu poti sa joci pe un asemenea gazon in Europa League. Ma refer la ei. Ma bucur ca nu am pierdut. Sa vedem adversarele ce vor face. Suntem increzatori, ne gandim doar la play-off. Ne ajuta punctul, de ce sa nu ne ajute? Am avut noi o ocazie, ei una. Cred ca a noastra a fost mai mare, bara mea. Daca aveam 1-0, moralul si jocul nostru erau altele. Nu stiu de mari schimbari in joc, pentru ca pe gazonul asta... Ne-am adaptat, am incercat si noi sa jucam mai direct, sa nu mai pasam foarte mult. Ei au jucat mai mult lung decat noi, dar nu ai ce sa spui, asa au castigat campionate", a spus Iancu la Digisport.