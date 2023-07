Cu Horațiu Moldovan în poartă, Rapid a încheiat sezonul 2022/23 pe locul cinci în play-off cu 38 de puncte. În consecință, giuleștenii au înregistrat trei victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri după 10 etape disputate în partea a doua a campionatului.

Horațiu Moldovan știe deja ce face după ce se va retrage: „Orice fotbalist se gândește la asta”

Portarul clujean a vorbit despre viitorul său și a precizat că vrea să-și investească banii pe care-i încasează din fotbal în imobiliare.

„Primii mei bani în fotbal i-am câştigat la un turneu al şcolilor, «Campionii Clujului», am luat locul 1 şi am câştigat 500 de lei. Am mers şi i-am dat bunicii mele, Dumnezeu s-o ierte, care m-a dus peste tot la fotbal, stătea după mine oriunde. Aşa am simţit eu în momentul ăla.

Mă sfătuiesc foarte mult cu părinţii mei, din banii pe care-i câştig în fotbal mă gândesc să-i investesc ca să am o anumită siguranţă. Majoritatea în imobiliare. La astea se gândeşte orice fotbalist”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit GSP.

De când se află la Rapid, Horațiu Moldovan a bifat 90 de apariții în echipamentul giuleștenilor, a încasat 100 de goluri și a reușit să blocheze cu succes poarta în 32 de meciuri.

Goalkeeperul a mai evoluat de-a lungul timpului pentru CFR Cluj, FC Hermannstadt, Energeticianul, Ripensia Timișoara, Sepsi OSK și UTA Arad.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Cătălin Cîrjan (20 de ani / mijlocaș central / România / Arsenal U21 / împrumutat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / FCSB / liber de contract), Borja Valle (30 de ani / extremă stânga / Spania / FC Cartagena / liber de contract), Christopher Braun (31 ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / CFR Cluj / 300.000 de euro), Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FCSB / liber de contract), Omar El Sawy (19 ani / mijlocaș ofensiv / România, Egipt / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc / 400.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Albert Stahl (24 de ani / extremă dreapta / România / UTA Arad), Alexandru Despa (21 de ani / atacant / România / Progresul Spartac), Ștefan Lefter (18 ani / portar / România / Corvinul Hunedoara), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași), Antonio Bradu (21 de ani / închizător / România / Corvinul Hunedoara), Alexandru Gheorghe (20 de ani / mijlocaș central / România / Metaloglobus)

Plecări - Antonio Sefer (23 de ani / extremă dreapta / România / Hapoel Beer Sheva / 400.000 de euro), Damien Dussaut (28 de ani / fundaș dreapta / Martinica, Franța / FCV Farul / contract încheiat), Younes Bnou Marzouk (27 de ani / atacant / Maroc / contract încheiat), Ljuban Crepulja (29 de ani / închizător / Croația / FC Voluntari / contract încheiat), Kevin Luckassen (29 de ani / atacant / Olanda / contract încheiat), Hervin Ongenda (27 de ani / mijlocaș ofensiv / Franța, Belgia / contract reziliat)