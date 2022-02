Hagi, dezamăgit după egalul cu Mioveni: „Astăzi atât s-a putut!” Ce spune despre evoluția lui Adrian Petre

Gazdele au deschis scorul prin Adrian Scarlatache (20'), în urma unui corner. Farul a egalat pe finalul primei reprize, prin Adrian Petre (38').

La finalul partidei, Gică Hagi a susținut că echipa sa a controlat meciul, deși n-a reușit să se impună.

„Un meci echilibrat, o deplasare grea. Am încercat să luăm cele trei puncte, am avut ocazii, dar s-a terminat egal. Întotdeauna e greu (n.r.- în lupta pentru play-off), nimic nu e ușor în viață, dar încercăm să aducem victorii. Astăzi atât am putut. Am controlat repriza a doua, puteam să facem mai multe, dar asta e”, a spus Gică Hagi la finalul meciului cu Mioveni.

„Regele” laudă evoluția lui Adrian Petre

Hagi, mulțumit de evoluția lui Adrian Petre, cel care l-a înlocuit în primul „11” pe Jefte Betancor, suspendat după ce a văzut cartonașul roșu în meciul cu Chindia din etapa precedentă.

„Lotul e compus din mai mulți jucători. El, (n.r.- Adrian Petre) când a fost folosit, a jucat bine, a dat cât a putut. O dată joacă unul, o dată celălalt, e concurență, fiecare trebuie să-și facă datoria”, a mai spus Hagi.

CS Mioveni - FC Farul Constanţa 1-1

Au marcat: Adrian Scarlatache (20), respectiv Adrian Petre (38).

Arbitru: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: Stelian Slabu (Braşov), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); arbitru de rezervă: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru/Ilfov) - LPF