La meciul cu Poli Iași, Farul a reușit primele goluri din acest sezon și prima victorie. Trupa lui Gică Hagi a scăpat de ultimul loc, dar "Regele" a recunoscut că a avut emoții mari din cauza problemelor apărute în timpul meciului, unul întrerupt de două ori - o dată în prima repriză din cauza nocturnei care a cedat și o dată în repriza a doua din cauza unei furtuni puternice.

Gică Hagi: "Vin din tribună și îmi fac schimbările, să antreneze ei Farul! Jucătorii sunt înjurați, Chițu d-aia a plecat"

Pe lângă aceste aspecte, Gică Hagi s-a arătat revoltat de reacția unor suporteri ai Farului. Într-o filmare apărută pe rețelele sociale, "Regele" este văzut intrând într-un conflict cu câțiva fani de la tribună.

La conferința de presă de după meci, Hagi a explicat ce s-a întâmplat. Câțiva suporteri ai Farului i-ar fi spus ce schimbări trebuie să facă, moment în care antrenorul a răbufnit.

Gică Hagi spune că fanii Farului obișnuinesc să îi înjure pe jucătorii echipei sale, motiv pentru care Aurelian Chițu, care a jucat pentru dobrogeni în trei perioade diferite, ultima oară în 2022, a decis să părăsească clubul.

"Nu vreau să vă puneți în pielea mea, în ultimele două săptămâni. Cum am dormit și cum m-am sculat în ultimele două săptămâni. Aveam o problemă de aici și mai aveam și o altă problemă (n.r - echipa națională), care e o provocare mare a vieții. Aveam și partea asta (n.r - Farul), unde am început un drum. Sunt multe, dar le trec. Pentru copii fac cât pot. Poate într-o zi nu mai pot și nu mai știu să fac tactica.

Vin din tribună și îmi fac schimbările. Așa am auzit, din tribună, din spatele meu, îmi fac schimbările. Unii îmi zici pe cine să schimb. Ok... wow! Wow! Chiar așa? Puțină încredere! Trebuie să ai încredere. Dacă nu, fiecare suntem antrenori, facem tot. Cei care spun îi rog să vină să antreneze ei Farul. Mă dau afară și îi rog pe ei să vină să antreneze. Să vină și ei să facă ce am făcut noi dacă nu le convine. Nu e nicio problemă, mă dau la o parte, să vină ei antrenor și să facă.

E prea mult! Jucătorii sunt înjurați. Înjurați! Chițu d-aia a plecat. Nu, nu, nu e normal! Nu e normal să fim așa. Dacă n-aveți încredere, ok, să vină altul, dar ce facem cu el, că trebuie să facă bugetul și bugetul e mare rău. Farul a crescut, sunt cheltuieli mari pentru a întreține o bază din asta. Să ai buget de un milion și nu știu cât la academie, să ieși campion, să faci fotbal fete, pe care nu l-a făcut nimeni în România, și să ieși campion... ăla credeți că se ține așa?

Hai să revenim toți cu picioarele pe pământ, să ne vedem și să respectăm puțin ce s-a făcut. Performanța nu se face ușor. Și Manchester United are miliarde, dar cade pe locul 12, pe 7, pe 8. Sau Chelsea. Eu vă dau exemple ca să vedeți. Poți trece printr-o perioadă așa cum am trecut noi în acest început de campionat, dar trebuie să fim împreună și să trecem peste", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de după meciul cu Poli Iași.