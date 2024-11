La meciul cu FC Botoșani, roș-albaștrii au mari probleme de lot, iar Vlad Chiricheș, Vali Crețu, Adrian Șut, Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Risto Radunovic vor absenta.

Gigi Becali: ”Radunovic o să fie închizător! Ștefănescu sau Baeten va juca fundaș dreapta!”

Gigi Becali s-a gândit însă la soluții, iar finanațatorul roș-albaștrilor și-a făcut planul, unul cu totul și cu totul neașteptat. În flancul drept al apărării va juca fie Marius Ștefănescu, fie William Baeten, în timp la închidere se va afla Risto Radunovic.

De altfel, patronul de la FCSB nici nu se gândește ca echipa sa să întâmpine probleme cu gruparea patronată de Valeriu Iftime, motiv pentru care, mai în glumă, mai în serios, Becali a mărturisit că nu i-ar fi teamă ca Andrei Vlad să joace pe postul de fundaș dreapta.

”George Popescu ce să aibă? Nu are mari probleme! Băluță a fost puțin răcit, nu are nicio problemă. Olaru putea să intre și aseară, dar nu a vrut. O să fie Radunovic închizător. Ce are, Junior Morais nu juca închizător? Ăsta joacă mai bine decât Morais închizător.

Dawa cu Popescu vor fi la Botoșani. Știu și eu ce vom face cu fundașii dreapta? Va juca ori Ștefănescu, ori Baeten. Nu ai cu cine. Cu Botoșani, e posibil să fie și Tănase. El are o leziune fibrilară. Cu tratament, poate să fie bine, dar nu riscăm, că avem cu cine. Poate să joace Olaru, Băluță și să zicem Baeten. Mai e și Luis Phelipe, avem. Noi nu avem în apărare, în atac avem.

Când joci cu Botoșani, ai posibilitatea să vii pe locul doi, la trei puncte. trebuie să îi bați, și dacă îl bagi și pe Bîrligea fundaș dreapta, trebuie să îi bați. Îl pun pe Vlad fundaș dreapta, na. Când joci cu Botoșani și ai nevoie de trei puncte, nici nu trebuie să ajungă mingea acolo, nu are ce căuta acolo”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

