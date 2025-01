După meciul tensionat dintre UTA și FCSB, încheiat cu victoria bucureștenilor, 1-0, patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat dur la declarațiile lui Mircea Rednic, care a contestat acordarea penalty-ului decisiv. Becali a apărat decizia arbitrilor și a ironizat nemulțumirea antrenorului UTA-ei.



Gigi Becali: "Penalty mai mare decât ăsta nu există!"



Finanțatorul susține că echipa sa a meritat victoria și că meciul ar fi trebuit să fie decis mult mai devreme.



„Omenește, da (n.r. e mulțumit). Penalty mai mare decât ăsta nu există! De ce? Trebuia să îl ia cu piciorul? Îi ia piciorul, nu se vede clar? Cică penalty nedrept! Penalty-ul e sau nu e! Sunt mulțumit de rezultat. Am fost mulțumit de meciul cu Hermnnstadt, unde nu am câștigat. Acum nu sunt mulțumit. Noi am controlat jocul, e adevărat, dar trebuia să câștigăm mult mai lejer", a spus Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.



Victoria obținută la Arad o menține pe FCSB pe primul loc în SuperLigă, la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj, dar cu un golaveraj inferior.



Pentru FCSB urmează meciul crucial cu Manchester United, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională. O victorie le-ar asigura calificarea directă în optimile UEFA Europa League, în timp ce un egal le-ar putea oferi șansa de a continua în competiție, în funcție de celelalte rezultate din grupă.



UTA, în schimb, se pregătește pentru deplasarea la FC Hermannstadt, unde Rednic speră să își redreseze echipa după această înfrângere frustrantă.

Mircea Rednic desfiinţează penalty-ul primit de FCSB la Arad



"Un meci echilibrat. Ambele echipe au stat bine în teren, ocazii nu au fost. Noi am avut două ocazii mari în repriza a doua, ei n-au avut. Doar o centrare și o lovitură de cap peste poartă. Normal că te superi când pierzi meciul ăsta cu un penalty foarte ușor acordat. A fost o alunecare în lateral, ăsta (n.r Musi) deja șutase.



O neglijență a lui Dussaut, dar la nivelul ăsta... Dacă aveau ocazii, ok, ziceam că au câștigat meritat. Dar nu a fost cazul! Le-am spus că nu aveau nevoie să fie ajutați. Prea ușor s-a dat penalty la nivelul ăsta. VAR-ul l-a chemat să dea penalty, asta e. Foarte ușor acordat. Nu a fost nicio diferență între noi și ei.

Echitabil era 0-0. Mingea deja era la colțul terenului, prea ușor a dat penalty", a declarat Mircea Rednic, la finalul meciului UTA - FCSB.