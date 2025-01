Gigi Becali dezvăluie sumele plătite pentru Ionuț Cercel și Alexandru Stoian: "MM a zis că e extraordinar / La noi poate să explodeze"

Cercel și Stoian sunt noile pariuri ale lui Gigi Becali, care dezvăluie că va plăti în total un milion de euro celor de la Farul Constanța. Suma este împărțită în mod egal: 500.000 de euro pentru fundaș, 500.000 de euro pentru atacant.

Gigi Becali, detalii despre transferurile lui Ionuț Cercel și Alexandru Stoian la FCSB



Becali spune că Alexandru Stoian era o țintă mai veche a sa, în timp ce Ionuț Cercel vine la recomandarea lui Mihai Stoica.



"Eu am avut politica asta de multă vreme. Cumpăram tot ce vedeam că este talent și așteptam. Am riscat tot timpul ca să apară un mare talent și să iau foarte mulți bani pe el. Uite, a fost un Man, a mai fost și Florinel Coman, au mai fost... Acum sper la Toma să fie lovitura aia pe care o aștept de zeci de ani.



Eu fac un calcul simplu. Trebuie să faci în funcție de cât câștigi. Eu am luat aproape un milion de euro numai din biletele de la meciul cu Manchester United. Milionul l-am dat pe doi copii: un fundaș central (n.r - Ionuț Cercel), așa cum îl vom folosi noi, și Stoian, care e un jucător interesant și poate să explodeze la noi.



Da, sumele au fost egale: 500.000 pentru Stoian și 500.000 pentru Cercel.



Acum un an, eu am vorbit de Stoian și de Doicaru. Când am revenit acum, am zis să iau doi, dar îl înlocuiesc pe Doicaru cu Cercel. Eu nu îl cunoșteam pe Cercel, dar când MM laudă un jucător, atunci îl cumpăr. MM nu laudă un jucător niciodată, el e foarte exigent. Mi-a zis că e un jucător foarte bun, extraordinar de bun. Și atunci l-a cumpărat fără să îl mai văd", a spus Gigi Becali, la GSP Live.

Cine sunt Ionuț Cercel și Alexandru Stoian

Ionuț Cercel (1.86m) a împlinit 18 ani pe 14 noiembrie și este un produs al Academiei Hagi. La prima echipă a Farului a fost folosit în 10 partide din acest sezon - nouă din Superliga și una din Cupa României. Deși Gigi Becali spune că plănuiește să îl folosească pe Cercel ca stoper la FCSB, tânărul jucătora jucat mai mult ca fundaș dreapta sau chiar mijlocaș defensiv până acum.