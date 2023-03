Având în vedere parcursul bun al echipei cu Mihai Pintilii la ”cârmă”, este de așteptat ca Becali să aleagă un alt antrenor cu licență PRO, care să ocupe doar în acte funcția de ”principal”, și să-l lase pe fostul mijlocaș să controleze, în continuare, totul la echipă.

Gigi Becali ar fi ales noul antrenor de la FCSB!

Alesul lui Becali ar fi Corneliu Ionescu (57 de ani), care i-a fost secund lui Leo Strizu la echipa a doua a celor de la FCSB, susține Fanatik. Poreclit ”Bulgaru'”, Ionescu este, în prezent, șef al Centrului de Copii și Juniori de la FCSB-ului.

Ionescu are experiență la nivel de juniori și a mai lucrat pentru Dinamo și FC Argeș. Ar fi prima experiență pentru tehnicianul de 57 de ani ca antrenor la o echipă de seniori.

Leo Strizu: ”Dacă este bărbat, să-mi spună”

Strizu a fost deranjat de mai multe informații din interiorul echipei care au apărut în spațiul public și a spus că a luat decizia de a-și înainta demisia chiar în ziua meciului cu Petrolul.

„Am stat foarte mult și m-am gândit, am luat această decizie, cred că e corectă, pentru că îmi ajunge. Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu credeam că există o sursă care poate să comande unele articole în ziar, care n-au făcut altceva decât să mă aducă într-o postură foarte, foarte negativă. Toată săptămâna, această sursă m-a denigrat foarte, foarte mult.

Sunt curios și eu să aflu, poate o să iasă și o să vedem cine este această persoană, această sursă, să-mi spună în față unele lucruri pe care le aruncă în presă. Dacă este bărbat, n-am nimic împotriva să-mi spună tot ceea ce a comandat. Decizia am luat-o acum, nu mă voi schimba, nu știu dacă m-ați cunoscut dar susțin tot ceea ce spun”, a spus Leo Strizu.