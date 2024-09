Gigi Becali, anunț categoric la prezentarea lui Daniel Bîrligea: ”Nu are voie cinci ani să facă asta!”

Gigi Becali: ”Bîrligea nu are voie să joace cu CFR!”

Gigi Becali a transmis în cadrul unei conferințe de presă că Daniel Bîrligea nu va avea voie să joace împotriva lui CFR Cluj timp de cinci ani, adică pe toată durata contractului cu FCSB.

Totuși, patronul de la FCSB consideră că nu Bîrligea nu va prinde cinci ani la gruparea roș-albastră, deoarece este convins că atacantul va face pasul la o echipă extrem de importantă din Europa.

”Cinci ani de zile nu are voie să joace cu CFR! El la anul, pe vremea asta, va face pasul la o mare echipă, nu Olympique Lyon, o să facă pasul la o echipă mare, o să vedeți dacă mă pricep eu la fotbal”, a spus Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.

Gigi Becali: ”Mă ofticam când îl vedeam la CFR Cluj pe Bîrligea!”

Gigi Becali a ținut să menționeze cât de important a fost transferul lui Bîrligea pentru el și a făcut un gest pe care nu l-a mai făcut de mulți ani, l-a prezentat pe fotbalist la Palat.

”N-am mai deschis Palatul de mult timp, să vă spun de ce. De mult n-am mai avut o așa de mare bucurie. Erau doi jucători, Mihai Popescu, fundaș central care mi-a plăcut întotdeauna, și el. Când vedeam CFR-ul, vă dau cuvântul meu de onoare, când vedeam CFR, aveam oftică pe CFR că de ce nu am eu un jucător așa.

N-am îndrăznit, pentru că mă gândeam că cer 5 milioane. Dacă cerea și trei, dădeam pe loc. Eram pregătit pentru orice scenariu. Nici nu am dormit, noi am semnat deja, cum să îi iei jucătorul lui Becali? Dădeam și patru milioane. Era rușinos. Când am vorbit cu el, mi-a dat curaj.

Mi-a zis: ’Eu hotărăsc, nu hotărăște nimeni’. Nu a avut nicio emoție, în general cam au emoții. M-am gândit că e băiat deștept. Nu aai cum să nu vrei să joci zece meciuri în Europa”, a spus Gigi Becali.