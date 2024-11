Unicul gol al meciului a venit în minutul 90+8, după ce Zoran Mitrov a executat precis o lovitură liberă care i-a fost fatală lui Ștefan Târnovanu. FCSB a irosit, astfel, șansa de a avansa în primele 3 din campionat și rămâne pe locul 6 după 16 etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României.



Gigi Becali a spus totul după înfrângerea de la Botoșani: ”Chiar nu mă așteptam”



Gigi Becali, patronul campioanei, a precizat că nu ar fi trebuit să o ia în derâdere pe FC Botoșani. Milionarul din Pipera spunea înaintea jocului că nici nu concepe un eșec cu echipa pregătită de Liviu Ciobiotariu, care se situează în subsolul clasamentului cu 16 puncte acum, după victoria de joi seară.



”Nu mă așteptam. Eu treceam meciul la 3 puncte, iar asta s-a întâmplat din mândria mea. Mândria nu are scuze. Așa cum am spus cu Rapid că le dăm 4, ne-au dat ei 4. Am spus că și cu Vlad fundaș câștigăm, deci la Dumnezeu nu ține mândria.



Am avut bară, am avut ocazii, s-a jucat numai la o poartă. Pe urmă au dat ei în ultima zi un gol care nici măcar n-a fost fault. Domnul lucrează la cele mai mici semne.



Mi-a dat Dumnezeu o palmă și în viața mea nu mai zic asta! Dacă zici, după îți dă Dumnezeu. Cine ești tu să poți face de dinainte? Numai cu Dumnezeu se pot face”, a spus Gigi Becali la fanatik.



Ce spunea Becali despre FC Botoșani



”Nu concep să nu câștigăm cu Botoșaniul. Dacă nu câștigăm cu Botoșaniul, îi dau afară pe toți, să plece! Dacă nu bați Botoșaniului, n-ai ce căuta la bază”, spunea milionarul din Pipera.