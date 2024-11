Gică Hagi, antrenorul Farului Constanța, a vorbit despre fiul său și a indicat faptul că Ianis este ”un luptător” și speră să joace cât mai mult la Rangers, având în vedere faptul că stagiunea precedentă a petrecut-o sub formă de împrumut la Deportivo Alaves, iar în noul sezon a fost cât pe-aci să se despartă de scoțieni.



De asemenea, Gică Hagi a precizat că atunci când i s-a dat oportunitatea, Ianis a ”livrat” pe teren.



Gică Hagi a spus totul despre Ianis Hagi



”Ianis e pe drumul lui, cu bune, cu rele. A arătat că ştie să lupte şi în momente mai puţin bune. Este un luptător, iubeşte această meserie şi sper să joace cât mai mult şi la echipa de club, să îşi găsească momentul, locul şi antrenorul, clubul care îl iubeşte şi care să îi dea să joace. Din punctul meu de vedere este un jucător foarte valoros, care a demonstrat şi în România, şi afară că este foarte bun. Este o chestiune doar de alegere şi de moment.



Toţi care am jucat fotbal am trecut prin momente grele. Important este să faci faţă, iar el a demonstrat la ultimul meci acasă că este foarte bun, chiar dacă a jucat mai puţin la echipa de club. Chiar dacă a avut acea situaţie, a demonstrat că are valoare. Când i s-a dat oportunitatea, a livrat.



Ca să demonstrezi trebuie să joci, iar el este conştient de acest lucru. Nu că a zis nea Mircea! Mamă, ce noutate! S-a vorbit atât de mult. În primul rând, el îşi doreşte să joace mai mult şi v-a spus-o. S-a născut să joace fotbal, nu să stea!”, a spus Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă.



Ianis a bifat în noul sezon două apariții în campionatul Scoției pentru Rangers: 36 de minute cu St Johnstone (2-0) și 14 minute cu Aberdeen (1-2). În primul meci a oferit și o pasă decisivă.