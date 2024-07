Gică Hagi a dezvăluit numele atacantului pe care îl așteaptă la Farul: ”Să vedem ce gând are!”

Gruparea din Qatar a retrogradat, iar, după participarea la EURO 2024, atacantul este nevoit să își găsească o nouă echipă.

Gică Hagi îl așteaptă încă pe Denis Alibec la Farul

După ce Gigi Becali a transmis că îl așteaptă pe Denis Alibec la FCSB, fotbalistul a mărturisit că își dorește mai degrabă un club din străinătate, iar, în cazul în care va decide să revină în Superliga României, singura echipă pe care o va lua în considerare este Farul Constanța, alături de care a devenit campion al României în urmă cu un an.

Farul Constanța a suferit în primele două etape ale noului sezon în compartimentul ofensiv. Echipa de la malul mării este singura formație care nu a reușit să marcheze în noul sezon, iar Gică Hagi, care ar putea ajunge pe banca echipei naționale, caută soluții în atac. ”Regele” a mărturisit în cadrul conferinței de presă că îl așteaptă încă pe Denis Alibec.

”Suntem nemulțumiți că nu am marcat, în față avem probleme. Îl așteptăm pe Denis, să vedem ce gând are. Este clar că reprezintă una dintre soluții, dacă are-și găsește echipă afară. Așa am înțeles de la el.

Trebuie să ne mișcăm, să găsim ceva și să ne mai întărim în atac, trebuie să găsim ceva. Încercăm să vedem ce avem și în casă, pentru că am ieșit campionii României la juniori. Avem un vârf, pe care îl cheamă Cocoș, are calități, este foarte inteligent și îi place golul. Probabil încă nu este pregătit la nivelul primei ligi, dar suntem acolo și încercăm.

Îl avem și pe Doicaru, și altul născut în 2008, Avramescu. Stați liniștiți că ceva o să scoatem de unde trebuie, dar este nevoie de timp. Cu copiii trebuie să lucrezi în timp nu poți să lucrezi de azi pe mâine. Așa îl avem pe Iancu, un vârf care simte golul și sperăm să marcheze de data asta. Ce vine din spate vom vedea”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Denis Alibec a fost ofertat de Kocaelispor

Jurnaliștii turci au anunțat la jumătatea lunii iulie că echipa care vrea să îl transfere pe Denis Alibec este Kocaelispor și au precizat că negocierile sunt în desfășurare.

”Kocaelispor își continuă eforturile de a construi o echipă puternică pentru a obține promovarea în Super Lig sub conducerea lui Ertugrul Saglam. Conducerea lui Kocaelispor a început negocierile cu internaționalul român Denis Alibec, care o perioadă a fost și jucătorul lui Kayserispor.

Experimentatul fotbalist, care negociază în aceste momente, a avut șansa să joace la EURO 2024, în meciurile cu Belgia și Olanda”, au scris turcii de la bugunkocaeli.com.tr.