Într-un dialog cu Sport.ro, George Țucudean a mărturisit faptul că îl admiră pe Elvir Koljic (29 de ani) de la Universitatea Craiova. Fotbalistul bosniac, cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, se află la gruparea din Bănie din august 2018.



Țucudean a sugerat că ghinionul l-a izbit pe Elvir Koljic în mai multe rânduri, prin accidentări, motiv pentru care atacantul a ratat și eventuale tansferuri în străinătate



Koljic a evoluat în 164 de meciuri pentru Universitatea Craiova, timp în care a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 46 de ori. Și-a adăugat în CV și 17 pase decisive, în peste 9.200 de minute petrecute în echipamentul oltenilor.



George Țucudean, impresionat de un fotbalist din SuperLiga: ”Foarte bun”



”(n.r. Te regăsești în vreun jucător?) Uite îmi place mult Koljic. Îmi pare rău pentru situația pe care o are, că se accidentează des. E un jucător foarte bun.



Doar că ghinionul l-a făcut să nu prindă un transfer afară sau să facă diferența mai mult decât o face”, a spus George Țucudean pentru Sport.ro.



Un alt fotbalist din SuperLiga pe care Țucudean îl apreciază este Astrit Selmani, kosovarul de la Dinamo, care se află la echipa din Ștefan cel Mare din iarna trecută.



”La Dinamo mă impresionează grupul. Îmi place Selmani cum joacă. Acum, nu știi de unde apare unul care să-ți câștige meciurile.

Dacă ai grup puternic excelezi. Cum am fost noi la CFR Cluj, am avut grup extraordinar și am câștigat atâtea campionate”, a mai spus Țucudean.