Rezultatele modeste din campionat, dar și eșecul din Cupa României cu Metalul Buzău (0-1) l-au făcut pe patronul Mihai Rotaru să răbufnească și să-l îndemne pe Costel Gâlcă să-și prezinte demisia.



Doar că antrenorul oltenilor nu a dat semne că ar vrea să facă asta. Vineri după-amiază a condus antrenamentul Universității Craiova, iar duminică, cel mai probabil, va dirija trupa din Bănie împotriva lui FCSB.



”Gâlcă știe!” Sorin Cârțu a vorbit fără menajamente despre situația de la Universitatea Craiova



Sorin Cârțu, fost președinte la Universitatea Craiova, a precizat că nu-i place situația în care se află oltenii și a susținut că ce se întâmplă la olteni este din pur orgoliu.



”Vedem. Să treacă și partida cu FCSB. Este un moment așa de orgoliu, pentru că Gâlcă știe ce a vorbit Becali despre el, să mobilizeze echipa.



Eu am vorbit și acum trei luni de zile și am spus că nu e bună situațai de la Craiova. Am spus înainte că nu-mi place”, a spus Sorin Cârțu pentru Pro TV și Sport.ro.



Universitatea Craiova primește duminică, de la ora 21:00, vizita celor de la FCSB pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Bilanțul lui Gâlcă la Craiova



Costel Gâlcă a fost numit antrenor la Universitatea Craiova pe 17 aprilie. A strâns 24 de partide și a înregistrat 11 victorii, 7 remize și 6 înfrângeri. În campionat, Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 21 de puncte, însă în ultimele nouă meciuri oficiale a obținut o singură victorie.



În ciuda eșecului cu Metalul Buzău, Universitatea Craiova păstrează șanse pentru calificarea în fazele eliminatorii din Cupa României, însă adversarele vor fi mult mai dificile, cel puțin pe hârtie. Oltenii vor mai juca în grupe împotriva celor de la Petrolul Ploiești și FCSB.