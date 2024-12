La finalul meciului, Costel Gâlcă, antrenorul Universității Craiova a arătat cu degetul către "centralul" partidei, Marcel Bîrsan, care i-a oferit gratuit CFR-ului cornerul din care a reușit să marcheze primul gol.



În plus, tehnicianul din Bănie l-a "urecheat" pe Badelj, pentru că l-a pierdut din marcaj pe Matei Ilie.



"Un meci așa cum ne așteptam, să fie închis. Am luat golul prea repede, nedrept. La faza premergătoare primului gol nu a fost corner. După am încercat să desfacem echipa adversă și să găsim spațiile spre poartă, dar în prima repriză am ajuns foarte puțin la poartă, am finalizat de la distanță.

Badelj, certat de Gâlcă



În repriza secundă am încercat să echilibrăm. Am avut și o ocazie prin Ivan, dar n-am reușit să înscriem. Ne-au prins pe o contră și au marcat golul decisiv.



În primul rând acela nu a fost corner. După aceea, dacă e să mă duc mai înainte, a fost o inițiere a noastră, nu am venit cu extremă la jumătatea terenului... și pasa a fost cam ușoară. Dar v-am spus... golul vine după un corner care a fost acordat pe nedrept.



Știam că va fi greu, mi-aș fi dorit să întoarcem rezultatul, dar nu am reușit să fim inspirați în fața porții. Din păcate nu reușim să marcăm pe cât reușim să ne creăm.



Acolo era golul lui Badelj. Pe mingea a doua s-a pierdut marcajul", a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.

CFR este neînvinsă în deplasare în acest campionat. Universitatea era neînvinsă acasă până la acest meci.



CFR e neînvinsă de opt meciuri în Superligă, în care are patru victorii şi patru egaluri.