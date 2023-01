Fotbalistul transferat de Rapid poate debuta sâmbătă! Anunțul lui Daniel Niculae cu privire la viitoarele transferuri

Daniel Niculae, preşedintele clubului de fotbal FC Rapid Bucureşti, a susținut, marţi, că speră ca mijlocaşul nigerian Funsho Bamgboye, singurul jucător transferat în această pauză competiţională, să se integreze repede.

Atacantul nigerian ar putea debuta la gruparea giuleşteană chiar sâmbătă, în meciul cu FC Voluntari din etapa a 24-a a Superligii, programat pe arena din Giulești, de la ora 20:00.

„Îmi doresc foarte mult ca Funsho să se integreze foarte repede. El va fi ajutat de toţi pentru că va avea alături un vestiar foarte puternic. De ce nu, poate sâmbătă el va şi debuta la Rapid”, a spus Daniel Niculae.

Rapid, maximum două transferuri în această iarnă

Niculae susţine că Rapid va încerca să transfere doar jucători de valoare care pot aduce un plus echipei.

„În pauza de iarnă sunt destul de puţine mişcări pe piaţa transferurilor. Nu am adus însă doar de dragul de a aduce jucători. Am adus şi vom aduce doar fotbalişti care să se impună în echipă şi care să aducă plus valoare”, a explicat Daniel Niculae.

FC Rapid l-a transferat, marţi, pe mijlocaşul nigerian Funsho Bamgboye, de la echipa maghiară MOL Fehervar, fotbalistul semnând un contract valabil până în 2024 cu opţiune de prelungire pe încă un an.

Bamgboye este primul transfer realizat de gruparea giuleşteană în această iarnă, conducerea declarând în mai multe rânduri că va legitima maximum doi jucători pentru partea a doua a sezonului.