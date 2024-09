Fotbalistul ajuns pe ”lista neagră” la Rapid refuză să plece! Ce a cerut pentru a-și rezilia contractul

Odată cu venirea fostului tehnician de la Gaziantep, Filip Blazek a ajuns pe ”lista neagră” la Rapid.

Filip Blazek vrea să i se achite integral contractul la Rapid pentru a pleca din Giulești

Criticat în numeroase rânduri de către Marius Șumudică, înainte ca antrenorul să o preia pe Rapid, fundașului central i s-a propus rezilierea contractului, însă slovacul refuză, susține iamsport.ro.

Adus de către Neil Lennon la Rapid în această vară, Blazek a fost titular în primele patru meciuri ale giuleștenilor, deoarece antrenorul nord-irlandez l-a preferat pe slovac în locul căpitanului Cristi Săpunaru. După venirea lui Marius Șumudică, Blazek a devenit rezervă neutilizată.

Pentru a părăsi gruparea giuleșteană, Filip Blazek are pretenția ca cei din conducerea Rapidului să îi plătească integral contractul. Contractul fundașului slovac este valabil două sezoane și are o opțiune de prelungire cu încă un an.

Conform sursei citate, Rapid trebuie să îi plătească fotbalistului 198.000 de euro ca Blazek să accepte rezilierea contractului.