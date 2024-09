Fostul antrenor al jucătorului bruscat de Dorinel Munteanu intervine în scandalul de la Oțelul: ”Are probleme de comunicare!”

În timpul partidei, Dorinel Munteanu a ales o metodă destul de dură pentru a-i da indicații unui jucător, lui David Maftei. După ce i s-a părut că fotbalistul nu îi dă atenție, tehnicianul l-a prins de guler și l-a scuturat bine pe fundașul gălățenilor, gest ce a stârnit numeroase critici îndreptate împotriva lui Dorinel Munteanu.

Sorin Sava a comentat momentul în care Dorinel Munteanu l-a bruscat pe David Maftei

Sorin Sava, actualul antrenor al echipei U15 a celor de la Poli Iași este cel care l-a descoperit pe David Maftei, pe vremea când acesta activa la Sporting Comstar Vaslui. Tehnicianul a comentat gestul făcut de Dorinel Munteanu față de fotbalist în timpul meciului cu Dinamo.

”Maftei este un copil de pus la rană, cu un caracter frumos. Nu răspunde, nu comentează, indiferent ce-i spui. Și eu mai ridicam tonul la el, dar niciodată nu mi-a răspuns în atâția ani.

Are foarte mult bun simț și este un profesionist sută la sută. Se pregătește foarte bine. Garantez asta. Cei de la Academia Hagi vă vor spune același lucru. Este un copil special, foarte serios, cu calități foarte bune. Mă mir cum de nu l-a oprit Hagi la Farul și l-a împumutat la Oțelul.

Maftei nu este un jucător peste care să treci ușor. S-a văzut cât este de educat din declarația pe care a dat-o după meci. Practic, David a vrut să-l scoată pe Dorinel”, a spus Sorin Sava, potrivit Fanatik.

Sorin Sava: ”Dorinel Munteanu are probleme de comunicare!”

Sorin Sava susține că Dorinel Munteanu este unul dintre cei mai buni antrenori alături de care a lucrat în cariera sa, însă spune că gestul antrenorului de la Oțelul Galați este intolerabil. Sava s-a declarat surpris de comportamentul lui Dorinel Munteanu, mai ales că, în opinia sa, tehnicianul nu este genul care să lovească jucătorii.

Chiar dacă, prin declarațiile sale de la finalul meciului cu Dinamo, Dorinel Munteanu a vrut să arate că ”el este șeful” în vestiarul Oțelului, Sava este convins că antrenorul nu îi va purta dușmănie fotbalistului de 20 de ani.

”Eu am lucrat cu Dorinel la FC Vaslui și pot spune că a fost cel mai bun antrenor care a trecut pe la această echipă. Și am lucrat cu mulți antrenori la Vaslui. În schimb, are probleme de comunicare. Nu mă așteptam însă să-l văd luând un jucător de guler și bruscându-l în timpul unui meci.

În timpul meciului, în agitația aia, ce era să facă copilul? Ce trebuia să facă, să lase mingea jos, să se uite în ochii lui Dorinel. Arbitrul trebuia să oprească meciul, să-i dea el indicații? Pe de altă parte, îi înțeleg ieșirile lui Dorinel, ca antrenor te transformi când începe meciul. Cu toate astea, gestul său nu este de tolerat!

Prin declarațiile date după meci, Dorinel a vrut să pară și mai dur, dar vă spun eu că nu e genul de antrenor care să dea în jucători. A vrut să arate că el este șeful. Să nu credeți că a avut ceva cu Maftei, în condițiile în care toată lumea a văzut că a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

I se putea întâmpla oricărui jucător. Dorinel nu e genul să se răzbune. Ține mult la jucători. Le ia apărarea, se bate pentru ei. Normal era ca la conferință să spună ’Am greșit! Îmi asum!’. Dar el a pus paie foc”, a mai spus Sava.