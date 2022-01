Florinel Coman are prioritate în fața lui Octavian Popescu! Anunțul lui MM Stoica: „Am discutat despre asta cu el”

În primul meci al lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a FCSB-ului, 1-1 cu Sepsi OSK, Florinel Coman (23 ani) s-a accidentat și nu și-a mai putut ajuta coechipierii. Însă, la 5 luni distanță atacantului roș-albaștrilor pare să fi depășit complet problemele medicale, fiind folosit titular de Toni Petrea în amicalul cu CS Mioveni.

Cu toate că are același post ca Octavian Popescu (19 ani), Mihai Stoica a anunțat că Florinel Coman va fi cel care va juca în banda stângă, urmând ca Tavi Popescu să ocupe flancul drept al atacului.

Mihai Stoica: „Octavian Popescu este un jucător dezechilibrat, nu e liniar”

„Coman nu poate să joace în dreapta, Octavian da, se descurcă fără niciun fel de problemă. Am bătut-o pe CFR, 3-0, cu Octavian în partea dreaptă și Coman în stânga. Coman a mai jucat număr 9 la juniori, a fost încercat și la noi, dar nu e de acolo. Este atacant lateral stânga, indiscutabil.

Sigur, lui Popescu îi convine mai mult în stânga, dar chiar am discutat despre asta cu el. I-am spus: 'Trebuie să fii la fel de bun și în partea dreaptă'.

El e un jucător dezechilibrant, nu e liniar. OK, n-are explozia lui Coman, deși viteza o are mai bună. Va putea juca și acolo, fără niciun fel de problemă. Dacă rămânem în 4-3-3, poate juca și inter, pentru că are viziune. Există jucători care pot juca doar ca atacanți laterali, dar jucători care pot fi și interi”, a declarat Mihai Stoica pentru TelekomSport.

Prima partidă în care Florinel Coman și Octavian Popescu vor putea fi văzuți este meciul cu CFR Cluj, de pe 23 ianuarie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

