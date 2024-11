FCSB a condus din minutul 17 după golul lui Miculescu, iar din minutul 41 a evoluat în superioritate numerică în urma eliminării lui Vlădoiu. Campioana României nu a putut profita, iar în minutul 62 a fost egalată după un penalty comis de Baba Alhassan și transformat de Cicâldău.



Florin Tănase, unul dintre liderii vestiarului de la FCSB, a tras primele concluzii după ce echipa sa a scăpat victoria printre degete la Craiova.



Favoritul lui Gigi Becali consideră că FCSB a pierdut două puncte importante, având în vedere că a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică.



Florin Tănase: ”Trebuia să jucăm altceva”



„Un meci intens, din păcate n-am făcut ce trebuia pentru a ține de rezultat. Trebuia să jucăm altceva. N-ai cum să nu câștigi un meci când ai un om în plus din prima repriză.



Important a fost că am avut 1-0, om în plus... Am crezut că va fi mult mai ușor și nu a fost așa. Sper să ne fie învățătură de minte și, pe viitor, să nu mai tratăm așa partida.



Ne pare rău, am pierdut două puncte mari aici. N-am văzut prea bine nici faultul, nici acea încăierare. Am avut om în plus, trebuia să câștigăm. Consider că am pierdut două puncte. Am avut om în plus și nu ai voie să nu câștigi și să nu marchezi golul doi sau trei.



Meciurile din Europa au intensitate mai mare, jucăm acasă în fața suporterilor. Trebuie să ne refacem bine, să facem un meci mare și să câștigăm”, a spus Florin Tănase, la flash-interviu.



FCSB bifează, astfel, al doilea rezultat de egalitate consecutiv și rămâne pe locul șase, cu 21 de puncte, la un punct distanță de următoarea clasată, Universitatea Craiova.



Lider este Universitatea Cluj, cu 30 de puncte, iar Dinamo (24 de puncte) și CFR Cluj (23 de puncte) completează podiumul.



În următoarea etapă din campionat, FCSB se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Cluj, iar Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Hermannstadt.