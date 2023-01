Joi, 26 ianuarie, FRF a primit o înștiințare din partea FIFA cu privire la interdicția la transferuri pe care o va avea FCU Craivoa, din cauza litigiului pe care îl are cu Marko Gajic (30 ani). Însă Adrian Mititelu (54 ani) a dezvăluit la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că a fost o simplă eroare și că problema s-a rezolvat deja.

FCU Craiova a scăpat de interdincția la transferuri

„Nu este nicio interdicție. Avem decizia de la FIFA în față, a fost o greșeală, s-au și deblocat. E a doua oară când ni se întâmplă chestia asta, puteți să și verificați. Am primit înștiințarea că a fost o eroare. Era în legătură cu un jucător cu care nu era nicio problemă financiară cu el. Am turbat când am văzut că ni se întâmplă una ca asta”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Marko Gajic a sosit în Bănie în vara lui 2021, liber de contract. Fundașul central sârb a jucat numai 10 meciuri pentru FCU Craiova, urmând să plece 6 luni mai târziu la FK Radnicki 1923.

Adrian Mititelu, derapaj în direct la adresa lui Liviu Ganea!