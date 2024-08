FCSB nu a primit încă banii pentru Florinel Coman! Explicația qatarezilor pentru Gigi Becali: ”Hackerii au spart mailul!”

Roș-albaștrii l-au cedat pe Florinel Coman pentru 5.250.000 de euro, însă suma nu a ajuns încă în buzunarele lui Gigi Becali.

Gigi Becali: ”Au spus că hackerii au spart mailurile! Vrăjeală!”

Gigi Becali a dezvăluit că banii pentru transferul lui Florinel Coman nu au intrat deocamdată în conturile lui FCSB, iar clubul din Qatar a explicat faptul că a trimis suma de bani, însă aceasta a ajuns într-un cont înregistrat în Vietnam, după ce mail-ul clubului a fost atacat de hackeri.

Totuși, patronul de la FCSB vede partea bună din această întâmplare. Gigi Becali a făcut deja plângere la UEFA, iar la suma de transfer pentru Florinel Coman s-a mai adăugat un milion de euro. Astfel, acum Al Gharafa trebuie să vireze în conturile roș-albaștrilor nu mai puțin de șase milioane de euro.

”Problema e că nu am primit banii pentru Coman. Cum să se întoarcă înapoi? Ei zic că au dat banii, dar că au fost păcăliți și au băgat banii în Vietnam. Ei au trimis un semn că ’domn-le noi am dat banii, dar în Vietnam’. Așa au zis, acum trebuie să ne dea încă un milion în plus, 6 milioane, noi am dat la FIFA. Noi am mai pățit asta cu ei, cu Keșeru.

Ei aveau contul nostru, sunt astea electronice. Ei spun așa ’Voi ne-ați trimis factură, dar niște hackeri au spart mailul, au modificat mailurile și ne-au trimis nouă alt număr de cont’. Vrăjeală! Noi am dat la FIFA să ne mai dea un milion.

Pentru noi e bine, că acum luăm șase milioane. Au făcut anchetă la poliție. Noi nu avem treabă, noi trebuia să primim banii până în data de 31”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.