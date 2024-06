Cu o zi înaintea meciului decisiv Slovacia - România, de la EURO 2024, jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Al Gharafa a activat clauza de reziliere a lui Florinel Coman, în valoare de 5 milioane de euro.

"În această săptămână, Al Gharafa va finaliza transferul lui Joselu, iar ulterior pe cel al lui Florinel Coman, de la Steaua (n.r - FCSB). Clauza de 5 milioane de euro a fost activată, iar în următoarele zile va efectua vizita medicală și va semna contractul", a scris Fabrizio Romano.

Astfel, Florinel Coman va fi coechipier al Al Gharafa cu Joselu, atacantul lui Real Madrid din ultimul sezon. Noua echipă a internaționalului român a încheiat pe locul 3 în ultima ediție de campionat din Qatar, sub Al Sadd și Al Rayyan.

Florinel Coman se desparte de FCSB după șapte ani. A fost cumpărat în 2017 de la FC Viitorul, pentru 3 milioane de euro, iar în total a strâns 233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive. Golgheter în ultima stagiune, Coman a cucerit două trofee cu bucureștenii, o Cupă a României și un titlu.

???????? Al Gharafa will complete Joselu deal this week and then sign Florinel Coman from Steaua.

€5m release clause triggered, contract to be signed in the next days after medical. pic.twitter.com/LtyzG2inuJ