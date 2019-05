EXCLUSIV: Ajax vine in Romania pentru Ianis! Cand ia decizia FINALA in privinta transferului

Semifinalista Champions League e interesata de pustiul Viitorului.

Decide dupa finala Cupei Romaniei daca face o oferta concreta sau daca-l pune pe hold. Scouterii lui Ajax vor fi la Viitorul - Astra de sambata. Ianis ar putea fi al doilea roman care ajunge la Amsterdam in aceasta vara, dupa ce campioana Olandei l-a cumparat si pe Razvan Marin de la Standard cu 12,5 milioane.

Ianis Hagi, 20 de ani, ar fi la a doua experienta in strainatate, dupa ce a mai fost sub contract cu Fiorentina intre 2016 si 2018. In ultimele saptamani, Ianis a fost in discutii avansate cu Girona, insa totul a picat dupa retrogradarea echipei catalane in Segunda.