Eugen Neagoe, nemulțumit după eșecul cu Farul: „Trebuie să ne punem un semn de întrebare!”

Farul Constanța a învins-o pe Universitatea Craiova, 3-2, în runda a treia din play-off și și-a consolidat poziția de lider, cu 39 de puncte. Golul victoriei a fost înscris de Ionuț Larie (36 ani), în minutul 84, care a fructificat lovitura de pedeapsă obținută de Enes Sali (17 ani).

Eugen Neagoe: „Am făcut greșeli mari!”

Chiar dacă au condus în două rânduri, cu golurile lui Elvir Koljic (27 ani) și George Cîmpanu (22 ani), din minutele 9 și 48, elevii lui Eugen Neagoe (55 ani) nu au izbutit să plece cu niciun punct de la Ovidiu. Lucru care l-a deranjat pe antrenorul oltenilor.

„Am început ambele reprize foarte bine. A fost un joc spectaculos, am condus. Din păcate am făcut niște cadouri foarte mari și am primit mai multe goluri decât am marcat. S-a întâmplat, ăsta este fotbalul. Am făcut greșeli foarte mari. Mulți jucători nu au fost al nivelul pe care mi l-aș dorit. Când pierzi mingea cu ușurință ești prins desfăcut.

Vom discuta, vom analiza, dar este la cald. Asta e realitatea. Am început foarte bine și prima și a doua repriză. Din păcate nu am știut să gestionăm, ne-am speriat. Dar nu știu de ce pentru că suntem jucători cu experiență.

Când conduci de două ori și nu pleci cu niciun punct, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Trebuie să-și pună și băieții un semn de întrebare.

Întotdeauna am vorbit de următorul joc. Vom avea un meci cu Rapidul foarte greu la Craiova. Mergem mai departe”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, liderul Farul Constanța a ajuns la 39 de puncte și s-a distanțat de urmăritoarea CFR Cluj, care are 34 de puncte, cu un meci în minus.

Universitatea Craiova rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte, și poate fi depășită de Rapid dacă giuleștenii vor câștiga meciul din această etapă cu Sepsi OSK.