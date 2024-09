Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Sepsi" din Sfântu Gheorghe, în cadrul etapei #11 din Superliga României. Meciul a început la ora 21:30 și a putut fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Singurul gol valabil al partidei a fost marcat de Florin Tanase în minutul 15, printr-o execuție perfectă de cap.



Roș-albaștrii au avut alte trei goluri anulate: execuția lui Tavi Popescu din minutul șase și reușitele lui Bîrligea din minutele 53 și 67.



Elias Charalambous: "Târnovanu este cel mai bun portar din România"



La finalul celor 90 minute, Elias Charalambous, antrenorul formației bucureștene, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Tehnicianul cipriat s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi și a fost bucuros că FCSB se va întoarce la București cu cele trei puncte în valiză.



Mai mult, "Chara" a avut doi remarcați: Ștefan Târnovanu și Florin Tănase. Pe amândoi i-a lăudat îl stilul caracteristic, dar despre Ștefan Târnovanu a făcut un "bold statement", anume că este cel mai bun portar din România.



"Trei puncte importante pentru noi. Am făcut jocul pe care ni l-am dorit, am reușit să înscriem primul gol în prima repriză, iar asta ne-a ajutat pe parcursul meciului. În prima jumătate a reprizei a doua nu ne-am descurcat cum am dorit, iar până la final adversarii au avut câteva ocazii de a înscrie. Nu am jucat genial, dar am reușit să câștigăm în final.



Când nu primești gol, ai mai multe șanse să câștigi. Asta încercăm în fiecare meci, să nu primim gol, iar astăzi am reușit, acesta fiind motivul pentru care am câștigat.



(n.r - Despre Ștefan Târnovanu) Mă știți, îl știți pe el, știu ce fel de om este. Mereu apără bine, mereu are intervenții bune și cred că este cel mai bun portar din România.



Tase (n.r - Florin Tănase), îl știm, e un jucător cunoscut. Este aici să ajute echipa. Sunt fericit că a înscris și sunt sigur că va înscrie multe goluri de acum înainte.



În fotbal, jucătorii trec prin diferite momente. Când înscrie, primește motivație și încredere. Are nevoie de această încredere, de aceea trebuie să marcăm. Când înscrie, își recâștigă încrederea, și sunt fericit pentru asta. Pentru a ne atinge obiectivele, trebuie să avem toți jucătorii într-o formă bună.



Înainte de meci am făcut 8 schimbări. Avem multe meciuri care ne așteaptă, nu avem timp să sărbătorim. Ne întoarcem în București în această seară, apoi trebuie să mergem în Grecia, la Salonic. Trebuie să facem rotații și să schimbăm jucătorii între ei, ca să-i menținem în formă", a declarat Elias Charalambous, după meci.



Chara, despre duelul cu PAOK din Europa League



Acum, pentru campioana en-titre urmează o deplasare grea în Grecia, unde o vor întâlni pe PAOK Salonic în cadrul Europa League.



În opinia tehnicianului, deplasarea va fi una nespus de grea, dar nimic nu este imposibil. Charalambous prevede un meci de foc împotriva echipei antrenată de Răzvan Lucescu, fiul lui "Il Luce".



În încheierea discursului, antrenorul în vârstă de 44 de ani le-a mulțumit suporterilor ce au făcut deplasarea la Covasna pentru meciul cu Sepsi, dar și suporterilor care vor zbura în Grecia pentru a fi alături de roș-albaștri.



"E foarte important ca jucătorii să aibă încredere, și asta vine odată cu victoriile. Va fi un meci greu, trebuie să mergem acolo (n.r - în Grecia) știind că vom avea un oponent foarte puternic. Mulțumesc suporterilor care au fost alături de noi, mai ales celor care fac deplasarea de la București. Vă mulțumesc din inimă", a continuat cipriotul.



Cele două formații se vor întâlni pe stadionul "Toumbas" din Salonic, joi, 3 octombrie, nu mai devreme de ora 22:00.