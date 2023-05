Elias Charalambous a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor la pauza meciului cu CFR Cluj, când scorul era la egalitate 

FCSB a câștigat meciul cu CFR Cluj, 1-0, din runda a opta a campionatului și s-a apropiat la 1 punct de Farul Constanța, înainte de jocul direct. Singurul gol al partidei de pe Arena Națională a fost marcat de Florinel Coman (25 ani), care i-a driblat pe Denis Kolinger (29 ani) și Simone Scuffet (26 ani) și a declanșat bucuria pentru 42.439 de spectatori prezenți la stadion.

Elias Charalambous, mândru de atitudinea jucătorilor săi

La finalul partidei, Elias Charambous (42 ani) a ținut să-și felicite elevii pentru modul în care s-au sacrificat pentru a obține toate cele 3 puncte. De asemenea, tehnicianul a avut cuvinte de mulțumire pentru membrii staff-ului, dar și pentru fani, care și-au încurajat favoriții până în ultimul minut.

„Am știu de la început că va fi un meci greu. Cum am spus înainte, trebuie să suferim din plin, pentru a câștiga cele 3 puncte. La pauză le-am spus jucătorilor că singura modalitate de a câștiga meciul este să suferim până la final, să avem răbdare. Am marcat un gol, cred că am fost echipa cu mai multe șanse, mai ales în prima repriză. Cel mai bun lucru este că jucătorii au atitudine și depun efort. Sunt foarte mândru de ei!

Când joci cu o echipă cu calitate trebuie să ai răbdare. Sunt mândru că jucătorii dau totul încă din prima zi de când sunt aici. Cel mai important pentru mine e atitudinea. Știam cum joacă CFR, am avut o strategie. Azi jucătorii au luptat din primul până în ultimul minut. Vreau să le mulțumesc jucătorilor, membrilor din staff, fanii, au fost extraordinari. Jucătorii au adus fanii pe stadion, sper să fie cu noi până la final”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.

Totodată, antrenorul cipriot a precizat de ce nu a apelat la Andrea Compagno (27 ani) din primult minut. Atacantul italian a fost aruncat în luptă în minutul 62.

„Andrea a fost accidentat, am analizat situația cu doctorii echipei. Ne-au spus că poate juca câteva minute. Nu ne-am gândit la următorul meci, era prea important cel de azi. De mâine ne vom gândi la următorul meci. Nu e o finală, pentru că mai e un meci”, a mai spus Elias Charalambous.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 47 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 37 puncte

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi OSK - 26 puncte