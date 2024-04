Partida cu oltenii de pe teren propriu este foarte importantă pentru cei de la FCSB. Cu o victorie, echipa lui Gigi Becali se poate distanța și mai mult de locul doi și se poate gândi din ce în ce mai serios la titlu.

Elias Charalambous, antrenorul liderului din Superligă, a susținut conferința de presă premergătoare jocului și a anunțat câți suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională.

Potrivit antrenorului cipriot, aproximativ 40.000 de fani ai FCSB-ului ar urma să fie prezenți la partida de pe Arena Națională. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci meciul va intra în topul celor mai bune asistențe din acest sezon.

Elias Charalambous a anunțat câți fani vor fi prezenți la FCSB - Universitatea Craiova

”Încă un meci foarte important pentru noi, cu o echipă care chiar a arătat bine la ultimele două partide din play-off, o echipă cu calitate, dar noi credem că suntem gata pentr un astfel de joc.

Astfel de jocuri sunt săptămânale, e din ce în ce mai greu pentru noi. Suntem pregătiți de când a început play-off-ul, sunt meciuri dificile. Jucătorii mei sunt într-o formă bună, sunt concentrați. Ei trebuie să fie sută la sută în astfel de meciuri.

Așa cum am spus după meciul cu Farul, am cerut ca fanii să fie lângă jucători, avem nevoie de ei în astfel de meciuri. Am fost informați că vom avea în jur de 40.000 de spectatori, e foarte important pentru jucători”, a spus Elias Charalambous.

FCSB este pe primul loc înainte de meciul cu Universitatea Craiova, cu 38 de puncte și un avans de șapte puncte față de locul doi.

Cu o victorie, vicecampioana se poate distanța la zece puncte de locul doi, cu șapte etape înainte de finalul sezonului din Superliga României.

În prezent, recordul de asistență din acest sezon de Superligă este deținut de meciul dintre Rapid și FCSB, câștigat de giuleșteni cu 4-0. Atunci au asistat 43.283 de spectatori.