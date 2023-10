"E ușor să punem întrebări". Cristiano Bergodi, răspuns indirect pentru contestatarii Rapidului

Oaspeţii au deschis scorul după doar trei minute, prin Alexandru Ioniţă II, din centrarea lui Christopher Braun. Sibienii au egalat prin fundaşul Valerică Găman (55), acesta fiind primul său gol pentru echipa sibiană.

Pe final, ambele formaţii putea obţine victorie, Rapid având o bară, prin Jayson Papeau (90), în timp ce gazdele au ratat prin Alexandru Jipa (90+5), mingea trimisă de el fiind respinsă de Horaţiu Moldovan.

FC Hermannstadt a ajuns la şapte etape fără înfrângere, cu o victorie şi şase egaluri. Rapid e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri.

Reacția lui Cristiano Bergodi după meciul cu Hermannstadt

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit despre evoluția echipei în partida de la Sibiu, dar și despre rezultatele obținute de Rapid în ultimele etape.

"N-am făcut ceea ce trebuie să facem după ce am dat gol. Dar Rapidul nu e o altă echipă acasă, pur şi simplu am întâlnit două echipe bune în deplasare, Galaţi şi Hermannstadt. E uşor să punem întrebări, să vorbim din afară, dar nu a fost uşor pentru noi. Şi FCSB a suferit pe terenul lui Hermannstadt. Nu putem spune că Rapidul nu a făcut nimic, am luat totuşi 1 punct. Poate ar fi trebuit să avem o altă abordare.

Lupta va fi una aspră, e un echilibru. Acum suntem la etapa 11, mai avem încă 19 meciuri. E lung campionatul, e de uzură. Chiar dacă am remizat, este o etapă bună, dar se poate juca și mai bine.

E meritul lui (n.r. - despre forma bună a lui Alex Ioniță II), vorbesc cu toți jucătorii. Toată echipa e în creștere, am trecut printr-o perioadă dificilă. Știam că va fi un meci greu. Plecăm cu un punct, chiar dacă nu am jucat foarte bine.

Au fost niște sincronizări, ne-am bătut de la egal la egal, au fost mai agresivi, mai buni. Nu era corect dacă Papeau înscria", a declarat Cristiano Bergodi la finalul partidei.