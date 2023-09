"E nevoie de sacrificiu". Concluziile lui Leo Grozavu după al treilea succes obținut de Poli Iași în Superligă

Ieşenii au deschis scorul prin Julian Marchioni (23), cu un şut de la peste 20 de metri, dar gazdele au egalat la scurt timp, prin Adam Nemec (27), din centrarea lui Radu Boboc, după ce iniţial reuşita fusese anulată pentru offsaid.

Andrei Gheorghiţă (43) a marcat golul victoriei oaspeţilor, din pasa lui Shayon Harrison. Adam Nemec a avut şansa egalării, dar a ratat un penalty în minutul 65, şutând în bară.

Poli Iaşi a reuşit a treia victorie din acest sezon, toate obţinute în deplasare. FC Voluntari a obţinut doar un punct în ultimele şase etape.

Reacția lui Leo Grozavu după succesul cu FC Voluntari

Tehnicianul moldovenilor a vorbit despre evoluția jucătorilor săi, explicând că partida nu s-a desfășurat în niște condiții meteo optime, fiind foarte cald.

"Există miză, puncte. Echipe care își doresc în fiecare partidă să scoată maxim, așa cum am fost și noi astăzi. Felicitările le merită băieții.

Chiar dacă e finalul lunii septembrie, încă e foarte cald. E foarte greu să joci în asemenea condiții, la asemenea ore. E bine că am reușit să câștigăm.

De fiecare dată la fotbal e nevoie de șansă. În prima repriză am controlat jocul în multe momente, am fost echipa mai periculoasă. Am luat gol la prima fază mai articulată a gazdelor. De acolo ne-am bulversat puțin. Am avut momente de dezechilbru. Însă, am reușit să ne echilibrăm, chiar am reușit să marcăm în finalul primei reprize.

A doua repriză am alternat unele momente bune cu unele momente foarte modeste, totul culminând cu acel penalty. Există oboseală. La fotbal e nevoie să alergi. E nevoie de alergare, de luptă, de sacrificiu, apoi îți pui în valoare calitățile tehnice", a declarat Leo Grozavu.