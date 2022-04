”E cel mai mare regret”. Dezvăluirea emoționantă a lui Mihai Iosif, fostul antrenor al Rapidului

Iosif rămâne, totuși, un apropiat al clubului din Giulești și al suporterilor, din cauza trecutului său rapidist. Cu Iosif pe banca tehnică, giuleștenii au reușit promovarea în Liga 1, la finalul sezonului precedent. Acesta are, totuși, un regret după „aventura” de pe banca Rapidului.

“Cu tensiunea mă simt bine în momentul de față, am avut probleme atunci, în acele momente, acum sunt bine. Există viață după orice, sunt lucruri mult mai tragice în lumea asta și viața merge înainte.

Mihai Iosif și marele său regret: ”Nu m-a văzut mama antrenând în Liga 1”

Sper să încep munca în cadrul altei echipe cât mai curând. Sunt în discuții și sper să se întâmple în vară această mutare. Îmi doresc să continui pe carea antrenoratului. Nu am fost al Rapidului, am fost a lu’ mama și a lu’ tata, sunt al familiei mele.

Regretul cel mai mare e că nu m-a văzut mama antrenând în Liga 1 sau promovând, pentru că era o rapidistă înfocată și cu siguranță era mândră de mine. În rest, există, da, poate că mi-aș fi dorit împreună cu jucătorii să intrăm în play-off, dar din păcate nu am reușit acest obiectiv pe care ni l-am impus în vestiar.

Poate și asta a fost o problemă, că am arătat prea bine la început și nu a fost ok până la urmă. N-a fost ok pentru că am sperat și eu și jucătorii, cărora le mulțumesc, și n-am putut, am făcut foarte multe egaluri din diferite motive. Știți cum e la fotbal, când nu mai sunt rezultate, anternorul e cel care plătește la orice nivel. Așa e peste tot: și la Real Madrid, și la o echipă de Liga 4.

S-au schimbat timpurile, lumea vrea repede, acum, astăzi. E o lume mult mai rapidă în evoluție și nimeni nu mai are răbdare, nicăieri”, a spus Mihai Iosif, la Sport Total FM.

Adrian Mutu a fost adus cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat și are un parcurs perfect, până acum, la Rapid. Are cinci victorii din tot atâtea partide și doar un gol primit!

În următoarea etapă, Rapid va primi vizita ultimei clasate, Gaz Metan Mediaș.