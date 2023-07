Campioana a învins-o în deplasare pe FC Hermannstadt cu 1-0, în prima etapă a noului sezon, și a câștigat cu FC Volunari la Ovidiu, scor 4-1, în a doua rundă din Superliga României.

Dumitru Dragomir nu s-a ferit de cuvinte la adresa campioanei: „Am tras concluzia asta”

În primul tur preliminar al UEFA Champions League, Farul Constanța a fost eliminată de Sheriff Tiraspol. Campioana câștigase la Ovidiu cu 1-0, dar a pierdut în deplasare cu 0-3, după un joc dezamăgitor.

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a evidențiat faptul că pregătirea impusă de Gică Hagi ar fi fost prea dură, iar fotbaliștii s-ar resimți, astfel, în startul campionatului.

„Convingerea mea e că s-a greșit ceva! Ori pregătirea a fost prea dură, ceva s-a întâmplat. Echipa nu joacă, nu aleargă. De ce spun eu de pregătire, ăla micu care n-a jucat, Sali, a alergat cel mai mult din toată echipa, ar trebui să se uite pe toate statisticile.

Sali a alergat cel mai mult, a fost unul care n-a jucat mai deloc, Băluță, a jucat formidabil și ăla. Am tras concluzia că pregătirea a fost prea tare”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Hagi, furios și după victorie: "Cine nu arată că e bun, pleacă! Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut"

Farul Constanța a obținut o victorie la scor contra lui FC Voluntari, 4-1, în runda a doua din Liga 1, însă Gică Hagi s-a declarat total nemulțumit de prestația elevilor săi.

"E un succes. Am văzut că toată lumea e fericită, mai puțin eu. Din păcate, mie nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Fotbalul are două faze, nu doar ofensiv. Trebuie să știi să joci și fără minge. Nu se poate să abordăm lucrurile așa, cel puțin ce am văzut azi și la Sheriff. Trebuie să reglăm lucrurile. Altfel, vor veni probleme și mai mari.

Ofensiv am avut momente bune când am plănuit ce trebuie și când au respectat ce trebuie. Am avut noroc azi cu bara și cu un portar (n.r - Alexandru Buzbuchi) care în două meciuri a jucat de nota 10.

Cine o să arate că e bun, o să joace. Cine nu, o să plece. Mai avem o lună. Până în septembrie trebuie să vedem, să selectăm. E clar că noi am ieșit campioni pentru că am făcut ambele faze foarte bine, nu bine. Am fost cea mai bună echipă în jumătatea adversă, care făcea un pressing incredibil. D-asta am făcut rezultatele din play-off, iar ofensiv știm să jucăm fotbal, dar jucătorii trebuie să fie disponibili. Asta a fost discuția din vestiar. Sper să se schimbe lucrurile. Dacă nu, vom avea probleme.

Vînă nu a făcut un meci bun. A avut o reușită pentru că are calitate, pentru că-și mai aduce aminte de când era la noi. El nu mai joacă de doi ani fotbal. Doar l-a privit, iar acum începe să-l joace. Mai tolerăm câte ceva. Încă e la început, dar vor crește și la el presiunea și exigențele.

Doctorii nu mi-au spus nimic de Carnat (n.r - ieșit accidentat). La noi, comunicarea e... nici nu știu ce s-a întâmplat! Ce să vorbesc dacă nu știu?!", a spus Gică Hagi, după partida cu FC Voluntari.