Mijlocașul a avut evoluții impresionante la primele meciuri în tricoul giuleștenilor, dar treptat a ajuns rezervă la Rapid sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Convocat de Daniel Pancu la naționala U21 pentru meciul cu Albania, Cîrjan a început meciul din postura de rezervă și a fost trimis în teren în ultimele minute ale partidei.

Dumitru Dragomir l-a ”cântărit” pe Cătălin Cîrjan

Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, l-a urmărit pe Cîrjan și a tras o singură concluzie.

”Nu prea are forță în picioare, nu stă în picioare. Mă mir, pentru că vine de la o echipă din Anglia. Faptul că l-au dat englezii și asta zice ceva”, a spus Dragomir, pentru PRO TV.

Cătălin Cîrjan a spus care e cel mai important sfat primit de la Mikel Arteta

Mijlocașul central a spus că Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, l-a ajutat mereu cu sfaturi și a ținut să îi amintească și pe Granit Xhaka și Martin Odegaard.

„Mă simt foarte bine, e un lucru extraordinar să fii convocat la echipa națională. Cred că orice jucător își dorește asta și sunt foarte fericit că sunt aici. E o noua campanie, sunt mândru să fiu aici. Sunt fericit și sper să începem cu dreptul.

Mi-am dorit o nouă provocare, am vrut să demonstrez că pot să joc la Rapid. Am avut două meciuri bune la începutul campionatului. Mă simt bine la Rapid și mă simt bine în România. Cred că am făcut o alegere bună să vin aici.

Ar fi un lucru extraordinar să ne calificăm din nou. Toți ne dorim asta. Avem un grup bun aici. Trebuie să începem grupa cu gândul de a lua primul loc. Mergem la fiecare meci cu gândul să câștigăm și la sfârșitul campaniei dorim să fim pe primul loc.

M-a ajutat mult Arteta. Mereu mi-a dat sfaturi. A jucat pe un post similar. Granit Xhaka, Martin Odegaard au fost extraordinari cu mine și m-au ajutat mult. (n.r. cel mai important sfat primit de la Arteta?) Să mă bucur de fotbal, să intru pe teren cu zâmbetul pe buze”, a spus Cătălin Cîrjan, potrivit FRFTV.