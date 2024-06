Dumitru Dragomir îi propune un titular din națională lui Șucu la Rapid: ”Dane, îți spun de acum”

La 36 de ani, Florin Niță a avut un sezon de excepție în Turcia, la Gaziantep, acolo unde a fost transferat de Marius Șumudică. Portarul român a rămas titular în poarta turcilor și după plecarea antrenorului, iar evoluțiile sale solide l-au readus în primul ”11” al echipei naționale.

Chiar dacă turcii de la Gaziantep îi pregătesc un nou contract ”veteranului” din poarta României, Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, îl propune pe fostul portar de la FCSB la Rapid!

Dumitru Dragomir: ”Dane, îți spun de acum”

Dragomir crede că Florin Niță ar putea pune umărul la câștigarea primului titlu după 21 de ani pentru gruparea giuleșteană și i-ar putea lua fața lui Marian Aioani, transferat după ce Horațiu Moldovan a plecat la Atletico Madrid.

„(n.r. Stanciu e la apogeul carierei?) Nu. 3-4 ani o duce de acum înainte. Eu spun că nici Niță nu e la sfârșitul carierei, care are 36 de ani. Fii atent la ce spun, doi ani de zile.. Eu dacă aș fi, că e liber de contract, la Craiova, de exemplu, are portar bun.

Sau la Gică Hagi. Pe Niță l-aș lua, are o seriozitate extraordinară. (n.r. Niță la FCSB) Da, dar îl are pe celălalt, e bun portar. Îi spun ‘Dane, orientează-te către Niță, îți spun de acum’. Are puștiul ăsta care vine puternic. La 17 ani nu poți să iei titlul cu el. Tare de tot. Pfoai de mine, Niță la Rapid.. (n.r. îi ajută să ia titlul) Da, așa este, da“, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

Florin Niță a evoluat în 35 de partide pentru cei de la Gaziantep în acest sezon, în Superlig și Cupa Turciei. Doar nouă dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat.

Costel Pantilimon: "Nu m-a surprins"

Pantilimon a analizat opțiunile dintre buturile tricolore. Portarul a evidențiat că Florin Niță a avut o prestație solidă în poartă și că a contribuit decisiv la succesul echipei prin intervențiile sale sigure și încrederea pe care o inspiră coechipierilor.

"Nu m-a surprins. E important că echipa națională are de unde alege. Aș putea spune chiar și că Horațiu și Târnovanu pentru următorii 10 ani pot fi oameni de bază ai echipei naționale," a declarat Costel Pantilimon în cadrul emisiunii Studio EURO 2024.