Giuleștenii se află în a doua jumătate a clasamentului cu 17 puncte acumulate după 14 runde disputate în SuperLiga României. Echipa pregătită de Marius Șumudică a înregistrat trei victorii, opt remize și trei eșecuri până acum.



Dumitru Dragomir face praf un jucător de la Rapid: ”E gras și leneș”



Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu l-a menajat pe Clinton N'Jie, fotbalistul adus de giuleșteni la începutul lui septembrie liber de contract de la Sivasspor.



Dragomir susține că fotbalistul camerunez are kilograme în plus și că e leneș: nu face decât faza de atac și trebuie să mai lucreze și pe partea defensivă.



”(n.r. – N’Jie) E gras. Are kilograme în plus. E leneș. Știe fotbal, dar face doar faza de atac. Nici pătrățica nu și-o face ca lumea pentru că nui are pregătirea necesară.

Dar dacă Șumudică îl slăbește măcar 5 kilograme. Să îi zică așa ‘În 30 de zile să dai 5 kilograme jos dacă vrei să mai stai aici’. Când a scăpat trebuia să dea gol. Bine, a scăpat el Mbappe și n-a dat gol”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.



Clinton N'Jie a fost titular în cele două meciuri ale Rapidului, 5-0 vs. Farul Constanța și 0-0 vs. FCSB. Camerunezul a bifat 66 de minute cu ”marinarii” și 61 cu roș-albaștrii.



Cum arată clasamentul SuperLigii României