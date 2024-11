Fostul șef al Ligii consideră că Gigi Becali are tot dreptul să primească dreptul de a se folosi de brandul "Steaua", deoarece el a fost cel care a salvat clubul de la faliment în 2003.



În plus, Dragomir a susținut că el știe exact ce s-a întâmplat la acel moment, deoarece prin semnătura sa clubul Armatei a ajuns la Gigi Becali.



"El e cu Steaua (n.r. – se referă la Ilie Năstase). Ce să mai, FCSB e Steaua! Ce o mai dăm după cireș? Nu se va ajunge nicăieri. Va fi recunoscută FCSB-ul ca Steaua.



Eu știu ce s-a întâmplat, eu am dat-o! Și justiția mai greșește, să știi! Eu știu ce s-a întâmplat. Eu am dat Steaua, eu, prin semnătura mea.

Nu aveau bani să mai continue. Dacă nu venea Gigi Becali cu infuzie de capital, era gata", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

FCSB, învinsă de Talpan



La începutul acestui an, CSA Steaua a câștigat procesul cu FCSB pentru marca "Steaua".



"O nouă victorie a mea în instanță ! Avocatul lui Becali a pierdut din nou în fața mea, în încercarea de a ne anula sau decădea mărcile aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București!



Am muncit, ca de obicei, foarte mult și am satisfacția că instanța mi-a dat dreptate! În loc sa fiu recompensat pentru toate reușitele mele, mi s-a luat din salariu și, cu toate acestea, am găsit puterea să lupt mai departe! Sunt mândru de munca mea și de eforturile pe care le-am făcut!



Este inadmisibil ca eu să am rezultate remarcabile, iar conducerea Ministerului Apărării Naționale să nu mă aprecieze și să nu îmi acorde sporul integral pentru lucrări de excepție, spor pe care îl merit, deoarece am câștigat dosare foarte grele și am păstrat în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei marca Steaua București, numele Steaua București si palmaresul echipei de fotbal!



Sper ca eforturile depuse de către mine să fie recompensate de ministrul Apărării Naționale la adevărata lor valoare în cel mai scurt timp", a reacționat atunci Florin Talpan, juristul CSA.